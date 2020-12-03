Son dakika haberleri... Eskişehir 112'nin bu istasyonları 'anne personele' özel - Son Dakika

Son dakika haberleri... Eskişehir 112'nin bu istasyonları 'anne personele' özel

03.12.2020 17:18
Son dakika haberleri... Eskişehir 112'nin bu istasyonları 'anne personele' özel, System.String[]

Son dakika sağlık haberi... ESKİŞEHİR 112 Ambulans Servisi Başhekimliği'nde personelin yüzde 60'tan fazlası kadınlardan oluşuyor.

ESKİŞEHİR 112 Ambulans Servisi Başhekimliği'nde personelin yüzde 60'tan fazlası kadınlardan oluşuyor. Anne olan personel, bebeği ile daha fazla vakit geçirebilmesi ve pratikliklerini kaybetmemesi için mesai saatleri onlara göre ayarlanmış olan 'anne istasyonu'nda görev yapıyor.

Eskişehir 112 İl Ambulans Servisi Başhekimliği'nde sağlık çalışanları 1-7 Aralık Acil Sağlık Hizmetleri Haftası'nı kutlarken, anne olan kadın personelin bebekleriyle daha fazla vakit geçirmesi ve pratikliklerini kaybetmemeleri için kurulan 'anne istasyonu' dikkat çekiyor. Aktif görevdeyken doğum yapan ve anne olan personeller kurulan bu istasyonda ambulansla çoğunlukla bebek ve çocuk vakalarına giderken, gece nöbeti tutmuyor.

Anne istasyonunda görev Duygu Çakır, yaklaşık 10 yıldır acil tıp teknisyeni olarak görev yaptığını söyledi. Anne olduktan sonra kendilerine özel olan istasyonda görevini sürdürdüğünü ifade eden Çakır, "Anne olduktan sonra gittiğim görevlerde duygusal anlamda değişim yaşadım, müdahale ettiğim çocuklara kendi çocuğummuş gibi annelerine ise bir yakınımmış gibi empati yapıyorum. Pandemi sürecinde çocuklarıma virüsü taşımamak için uzun süre ayrı kaldım, işe her geldiğimde geri dönemeyecekmiş korkusu oluşuyor" dedi.

Paramedik Emine Çankaya Şimşek de anne olduktan sonra mesleki profesyonelliğin yanında anne şefkati ve duygusallığının işin içine girdiğini söyledi. 10 yıldır paramedik olarak görev yapan Şimşek, "Müdahale ettiğim hasta çocuksa, gebeyse ya da lohusaysa bunların hepsini yaşadığım için empati kurarak yaklaşıyor ve endişelerini anlayarak sakinleştirmeye çalışıyorum" diye konuştu.


Son dakika haberleri... Eskişehir 112'nin bu istasyonları 'anne personele' özel
Son dakika haberleri... Eskişehir 112'nin bu istasyonları 'anne personele' özel
Son dakika haberleri... Eskişehir 112'nin bu istasyonları 'anne personele' özel
Son dakika haberleri... Eskişehir 112'nin bu istasyonları 'anne personele' özel

Eskişehir, 112 Acil, Ambulans, 112, Sağlık, Son Dakika

- Kaynak: DHA

Son Dakika Sağlık Son dakika haberleri... Eskişehir 112'nin bu istasyonları 'anne personele' özel - Son Dakika


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