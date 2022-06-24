Son dakika haberleri: Eskişehir DAK ekibinden Marmaris yangınına destek - Son Dakika
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Son dakika haberleri: Eskişehir DAK ekibinden Marmaris yangınına destek

24.06.2022 12:47

Edinilen son dakika gelişmesine göre Eskişehir DAK ekibinden Marmaris yangınına destek Gönüllülerden oluşan 10 kişilik ekibin verilen görev alanında yangına müdahalesi devam ediyor Eskişehir Dorlion Arama Kurtarma Derneği gönüllülerinden oluşan ekibin Marmaris'te devam eden orman yangınlarını söndürme çalışmaları desteği sürüyor.

Eskişehir DAK ekibinden Marmaris yangınına destek

Gönüllülerden oluşan 10 kişilik ekibin verilen görev alanında yangına müdahalesi devam ediyor

ESKİŞEHİR - Eskişehir Dorlion Arama Kurtarma Derneği gönüllülerinden oluşan ekibin Marmaris'te devam eden orman yangınlarını söndürme çalışmaları desteği sürüyor.

Eskişehir DAK gönüllüleri, 22 Haziran Çarşamba günü aldıkları çağrı üzerine hazırlıklarını yapıp 10 kişilik bir ekiple saat 01.00 saatinde Marmaris'e doğru yola çıktı. Perşembe günü sabah erken saatlerde bölgeye ulaşan ekip, ilk gün bölgede oluşturulan koordinasyon merkezine giderek kendisine verilen görevler doğrultusunda hareket ederek sahada yangınla mücadelede üstüne düşen görevleri yaptı. İlk gün havanın kararması ile birlikte güvenli alana geçerek dinlenmeye çekilen DAK ekibi, bölgedeki ikinci gününde de Koordinasyon Merkezinin kendisine verdiği görevler doğrultusunda hareket etmeye başladı.

Sahada tüm ekiplerin bir uyum ve koordinasyon içinde çalıştığı dile getiren DAK Genel Sekreteri Arif Necmi Türe, "Yangında amacımız ve dileğimiz bu yangının en kısa sürede sönmesine elimizden geldiğince katkı sağlamak" dedi.

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Kaynak: İHA

Eskişehir, Marmaris, Güncel, Son Dakika

Son Dakika Güncel Son dakika haberleri: Eskişehir DAK ekibinden Marmaris yangınına destek - Son Dakika

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