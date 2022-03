Son dakika haberleri... ESKİŞEHİR'DE 18 MART ŞEHİTLER GÜNÜ TÖRENİ - Son Dakika

ESKİŞEHİR'de, 18 Mart Şehitler Günü nedeniyle Hava Şehitliği'nde tören düzenlendi.

Odunpazarı ilçesine bağlı Vişnelik Mahallesi'ndeki Hava Şehitliği'ndeki törene Eskişehir Valisi Erol Ayyıldız, Muharip Hava Kuvveti Komutanı Orgeneral Atilla Gülan, MHP Eskişehir milletvekili Metin Nurullah Sazak, CHP Eskişehir milletvekilleri Utku Çakırözer, Jale Nur Süllü, Büyükşehir Belediye Başkan Vekili Hasan Ünal ile çok sayıda kişi katıldı. Saygı duruşu, saygı atışı ve İstiklal Marşı'nın okunmasının ardından konuşan Hava Personel Yarbay Mehmet Menteşe, şehitlerin yurdun her köşesinde minnet ve rahmetle anıldığını ifade ederek, 'Bugün, millet olarak özgür bir şekilde emniyet ve güven içerisinde yaşıyorsak bu sizlerin babaları, eşleri, kardeşleri ve evlatları sayesindedir. Aziz şehitlerimizi unutmak nasıl mümkün değilse, millet olarak onların bizlere emaneti olan sizleri ve sizlere olan vefa borcumuzu unutmak da mümkün değildir. Müsterih olunuz. Onlar, üzerinde sonsuza dek özgürce yaşayacağımız kutsal vatanımız uğruna şehit oldular. Bizlere varlığıyla her zaman güven ve gurur veren özgür bir vatan ve güçlü bir Türk Silahlı Kuvvetleri'ni miras bıraktılar. Bu vatan için yaşadılar ve bu vatanın kalbine gömüldüler. Bugün güzel yurdumuzun her köşesinde, bütün milletimiz onları sevgi ve saygıyla yaşatmakta, minnet ve rahmetle anmaktadır' dedi.

ŞEHİT ÇOCUKLARI ASKERİ ÜNİFORMA İLE GELDİ

2013 yılında Ankara'nın Gölbaşı İlçesi yakınlarında düşen askeri helikopterde şehit olan Uçak Helikopter Teknisyen Kıdemli Başçavuş Hüseyin Uluçeşme'nin ve aynı zamanda Türkiye Harp Malulü Gaziler Şehit Dul ve Yetimler Derneği Şube Başkanı Sevinç Uluçeşme'nin kızı Ecrin Buğlem Uluçeşme (11) ile 2012 yılında Kabil'de düşen helikopterde şehit olan İstihkam Binbaşı İsmail Cem Yakınlar'ın oğlu Ali Emir Yakınlar (11), törene askeri üniforma giyerek geldi. Ecrin ve Ali Emir, Sevinç Uluçeşme ile birlikte Şehitler Anıtı'na çelenk bıraktı.

Eskişehir İl Müftüsü Bekir Gerek tarafından dua okunmasının ardından Vali Erol Ayyıldız şehitlik şeref defterini imzaladı. Törene katılanlar şehitlerin mezarlarını ziyaret ederek dua okuyup, kırmızı karanfil bıraktı.