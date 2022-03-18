Son dakika haberleri... ESKİŞEHİR'DE 18 MART ŞEHİTLER GÜNÜ TÖRENİ - Son Dakika
Üye Girişi

Son dakika haberleri... ESKİŞEHİR'DE 18 MART ŞEHİTLER GÜNÜ TÖRENİ

18.03.2022 13:04

Son dakika haber: ESKİŞEHİR'de, 18 Mart Şehitler Günü nedeniyle Hava Şehitliği'nde tören düzenlendi.

ESKİŞEHİR'de, 18 Mart Şehitler Günü nedeniyle Hava Şehitliği'nde tören düzenlendi.

Odunpazarı ilçesine bağlı Vişnelik Mahallesi'ndeki Hava Şehitliği'ndeki törene Eskişehir Valisi Erol Ayyıldız, Muharip Hava Kuvveti Komutanı Orgeneral Atilla Gülan, MHP Eskişehir milletvekili Metin Nurullah Sazak, CHP Eskişehir milletvekilleri Utku Çakırözer, Jale Nur Süllü, Büyükşehir Belediye Başkan Vekili Hasan Ünal ile çok sayıda kişi katıldı. Saygı duruşu, saygı atışı ve İstiklal Marşı'nın okunmasının ardından konuşan Hava Personel Yarbay Mehmet Menteşe, şehitlerin yurdun her köşesinde minnet ve rahmetle anıldığını ifade ederek, 'Bugün, millet olarak özgür bir şekilde emniyet ve güven içerisinde yaşıyorsak bu sizlerin babaları, eşleri, kardeşleri ve evlatları sayesindedir. Aziz şehitlerimizi unutmak nasıl mümkün değilse, millet olarak onların bizlere emaneti olan sizleri ve sizlere olan vefa borcumuzu unutmak da mümkün değildir. Müsterih olunuz. Onlar, üzerinde sonsuza dek özgürce yaşayacağımız kutsal vatanımız uğruna şehit oldular. Bizlere varlığıyla her zaman güven ve gurur veren özgür bir vatan ve güçlü bir Türk Silahlı Kuvvetleri'ni miras bıraktılar. Bu vatan için yaşadılar ve bu vatanın kalbine gömüldüler. Bugün güzel yurdumuzun her köşesinde, bütün milletimiz onları sevgi ve saygıyla yaşatmakta, minnet ve rahmetle anmaktadır' dedi.

ŞEHİT ÇOCUKLARI ASKERİ ÜNİFORMA İLE GELDİ

2013 yılında Ankara'nın Gölbaşı İlçesi yakınlarında düşen askeri helikopterde şehit olan Uçak Helikopter Teknisyen Kıdemli Başçavuş Hüseyin Uluçeşme'nin ve aynı zamanda Türkiye Harp Malulü Gaziler Şehit Dul ve Yetimler Derneği Şube Başkanı Sevinç Uluçeşme'nin kızı Ecrin Buğlem Uluçeşme (11) ile 2012 yılında Kabil'de düşen helikopterde şehit olan İstihkam Binbaşı İsmail Cem Yakınlar'ın oğlu Ali Emir Yakınlar (11), törene askeri üniforma giyerek geldi. Ecrin ve Ali Emir, Sevinç Uluçeşme ile birlikte Şehitler Anıtı'na çelenk bıraktı.

Eskişehir İl Müftüsü Bekir Gerek tarafından dua okunmasının ardından Vali Erol Ayyıldız şehitlik şeref defterini imzaladı. Törene katılanlar şehitlerin mezarlarını ziyaret ederek dua okuyup, kırmızı karanfil bıraktı.

Son dakika haberleri... ESKİŞEHİR'DE 18 MART ŞEHİTLER GÜNÜ TÖRENİ
Son dakika haberleri... ESKİŞEHİR'DE 18 MART ŞEHİTLER GÜNÜ TÖRENİ
Son dakika haberleri... ESKİŞEHİR'DE 18 MART ŞEHİTLER GÜNÜ TÖRENİ

YORUMLAR
500
Çanakkale'de zafer coşkusu Çanakkale'de zafer coşkusu Kuşadası'nda Çanakkale Deniz Zaferi'nin 107. yıl dönümü kutlandı Kuşadası'nda Çanakkale Deniz Zaferi'nin 107. yıl dönümü kutlandı

Eskişehir, 18 mart, Şehit, Tören, Güncel, Son Dakika

Kaynak: DHA

Son Dakika Güncel Son dakika haberleri... ESKİŞEHİR'DE 18 MART ŞEHİTLER GÜNÜ TÖRENİ - Son Dakika


Son Dakika
13:04 Çanakkale Zaferi'nin 107. yılında Altın madalyalı Türk Bayrağı göndere çekildi
12:54 Rusya Dışişleri Bakanı Sergey Lavrov: Batı kapısını kapatıyor, bizi güçlendiriyor
12:34 "İzmitliler pişmaniye yemez, yol vergisi alırlar" dedikleri için mahkemelik oldular
12:29 Kar, İstanbul'u terk etmiyor! Yağışlar salı gününe kadar devam edecek
12:22 Anlaşmalar yapıldı! Polisler, maaşlarına ek olarak 300 lira promosyon ödemesi alacaklar
11:00 TÜİK açıkladı: Türkiye'de yaşlı nüfus kaç kişi, en fazla yaşlı hangi ilde, 100 yaş üstünde kaç kişi var?
11:57 Magandalara emsal niteliğinde kanun kararı! Elini kolunu sallayarak gezemeyecekler
11:55 Can Yaman'ın eski sevgilisi Diletta Leotta anlattı: Aldatılmış, kalbi kırık
11:53 8 yıllık evlilik tek celsede bitti: Hamdi Alkan ve Selen Görgüzel anlaşmalı olarak boşandı
11:52 Gram altının fiyatı 920 lira seviyesinden işlem görüyor!
Son Dakika
24 saat son dakika haber yayını
Hakkımızda | Reklam | İletişim | Künye
SonDakika.com Haber Portalı 5846 sayılı Fikir ve Sanat Eserleri Kanunu'na  %100 uygun olarak yayınlanmaktadır. Ajanslardan alınan haberlerin yeniden yayımı ve herhangi bir ortamda basılması, ilgili ajansların bu yöndeki politikasına bağlı olarak önceden yazılı izin gerektirir. 18.03.2022 13:16:36. #1.12#
SON DAKİKA: Son dakika haberleri... ESKİŞEHİR'DE 18 MART ŞEHİTLER GÜNÜ TÖRENİ - Son Dakika
[Kullanım Şartları] - [Gizlilik Politikası] - [Çerez Politikası] - [Kişisel Verilerin Korunması] - [Hata Bildir]
Haberler.com IOS Haberler.com Android Haberler.com Huawei
Advertisement