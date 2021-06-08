ESKİŞEHİR - 4. kattan düşen inşaat işçisi tedaviye alındığı şehir hastanesinde hayata tutundu - Son Dakika

Eskişehir'in Sivrihisar ilçesinde 10 gün önce çalıştığı inşaat halindeki binanın 4'üncü katından düşerek vücudunun birçok yerinde kırıklar oluşan inşaat işçisi, başarılı geçen seri ameliyatların ardından taburcu aşamasına geldi.

Eskişehir Şehir Hastanesinde tedavi altına alınan inşaat işçisi Elfesiya Çiftçi'nin 12'nci omuriliğinde kırığın yanı sıra sol ayak bileği ve sol el bileğinde kırıklar, omurilik soğanında da hasar olduğu belirlendi.

Yaklaşık 5 saat süren operasyonda, Çiftçi'ye beyin ameliyatının ardından uyandırılmadan ortopedi bölümünce aynı seansta sol ayak bileği ve el bileği kırıklarına da müdahale edildi. Omurilik ve diğer bölgelerdeki kırıkları onarılan Çiftçi, servise alındı.

Operasyonu yöneten Beyin Cerrahisi Uzmanı Hakan Millet, gazetecilere yaptığı açıklamada, omurilik kırıkları ile omurilik soğanındaki hasarın onarıldığını bildirdi.

Yürüme yetisini kaybeden hastanın ameliyatının zor ancak başarılı geçtiğini belirten Millet, şu bilgileri paylaştı:

"Hastamıza, beyin cerrahisi ve ortopedi ekibinin eş zamanlı olarak hızlı bir şekilde müdahale etmesi gerekiyordu. Öncelikle beyin cerrahisi ekibi olarak biz ameliyatı yaptık. Hastamız şu anda gayet iyi, ameliyat istediğimiz gibi gitti. Omurilik hasarı düzeltildi diyebilirim. Ortopedi tarafından yapılan müdahalesi de gayet güzel sonuçlandırıldı. Açıkçası bizim de öngöremeyeceğimiz şekilde bir düzelme sağladık. Ayaklarındaki bu tam kuvvetsizlik ve fonksiyon kaybı hali tama yakın düzeldi. Ortopedik müdahalesinden dolayı şu an itibarıyla hastamızı bilerek ve kontrollü bir şekilde ayakları üzerine bastırmıyoruz ancak ayaklarında kuvvet mevcut. Ayaklarını kendiliğinden hareket ettirebiliyor, yatak içi hareketlerine ve egzersizlerine devam edebiliyoruz. Ameliyat sonrası 10'uuncu günde hastanın aktif bir şikayeti yok, kendini iyi hissediyor. Her şey yolunda, artık taburculuk aşamasına geldi."

Elfesiya Çiftçi ise inşaatta dengesini kaybederek düştüğünü, gözünü hastanede açtığını anlattı.

Hastaneye geldiğinde bacaklarını hissetmediğini aktaran Çiftçi, "Hocalarımız sağ olsunlar, ameliyattan sonra durumum çok başarılı. Bacaklarımı rahatça çekip indirebiliyorum, oynatabiliyorum, sağa sola dönebiliyorum. Şu anda alçılar sökülmediği için basamıyorum. Hocalarımız ne zaman basabilirsin derlerse o zaman basacağım, Allah'ın izni ile yürümeye başlayacağım." diye konuştu.