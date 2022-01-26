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Son dakika haberleri! Eskişehir'de ağılda çıkan yangında 80 hayvan telef oldu - Son Dakika

Son dakika haberleri! Eskişehir'de ağılda çıkan yangında 80 hayvan telef oldu

26.01.2022 03:45
Son dakika haberleri! Eskişehir'de ağılda çıkan yangında 80 hayvan telef oldu

Edinilen son dakika gelişmesine göre Eskişehir'de bir ağılda çıkan yangında çok sayıda hayvan telef oldu.

Eskişehir'de bir ağılda çıkan yangında çok sayıda hayvan telef oldu.

Tepebaşı ilçesine bağlı Turgutlar Mahallesi'nde Abdullah Kıpçak'a ait ağılda henüz bilinmeyen nedenle yangın çıktı.

İhbar üzerine olay yerine gelen Büyükşehir Belediyesi itfaiye ekiplerince söndürülen yangında 30 büyük, 50 küçükbaş hayvan yanarak telef oldu.

Jandarma ekipleri olayla ile ilgili çalışma başlattı.

Son dakika haberleri! Eskişehir'de ağılda çıkan yangında 80 hayvan telef oldu
Son dakika haberleri! Eskişehir'de ağılda çıkan yangında 80 hayvan telef oldu
Son dakika haberleri! Eskişehir'de ağılda çıkan yangında 80 hayvan telef oldu

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Eskişehir, Tepebaşı, Yangın, Güncel, Son Dakika

Kaynak: AA

Son Dakika Güncel Son dakika haberleri! Eskişehir'de ağılda çıkan yangında 80 hayvan telef oldu - Son Dakika


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SON DAKİKA: Son dakika haberleri! Eskişehir'de ağılda çıkan yangında 80 hayvan telef oldu - Son Dakika
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