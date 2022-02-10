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Son dakika haberleri! Eskişehir'de bir iş yerinin önündeki plastik boruların çalınma anı güvenlik kameralarına yansıdı - Son Dakika

Son dakika haberleri! Eskişehir'de bir iş yerinin önündeki plastik boruların çalınma anı güvenlik kameralarına yansıdı

10.02.2022 12:12
Son dakika haberleri! Eskişehir'de bir iş yerinin önündeki plastik boruların çalınma anı güvenlik kameralarına yansıdı

Son dakika haberi... Eskişehir'de bir iş yerinin önündeki plastik boruların çalınma anı güvenlik kameralarına yansıdı.

Eskişehir'de bir iş yerinin önündeki plastik boruların çalınma anı güvenlik kameralarına yansıdı.

Hoşnudiye Mahallesi Vural Sokak'taki bir işyerinin önüne gelen kimliği henüz tespit edilemeyen bir kişi duvara montelenmiş plastik boruyu yerinden koparıp olay yerinden uzaklaştı.

Hırsızlık olayı iş yerinin güvenlik kameralarınca kayıt altına alındı.

Polis ekipleri, şüphelinin yakalanması için çalışma başlattı.

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Eskişehir, Güncel, Son Dakika

Kaynak: AA

Son Dakika Güncel Son dakika haberleri! Eskişehir'de bir iş yerinin önündeki plastik boruların çalınma anı güvenlik kameralarına yansıdı - Son Dakika


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SON DAKİKA: Son dakika haberleri! Eskişehir'de bir iş yerinin önündeki plastik boruların çalınma anı güvenlik kameralarına yansıdı - Son Dakika
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