Son dakika haberleri | Eskişehir'de çok miktarda etil alkol ve kaçak tütün ele geçirildi

Son dakika habere göre Eskişehir İl Emniyet Müdürlüğü tarafından şehir merkezinde düzenlenen operasyonda 300 litre etil alkol ile 185 kilogram kaçak tütün ele geçirildi.

Eskişehir İl Emniyet Müdürlüğü tarafından şehir merkezinde düzenlenen operasyonda 300 litre etil alkol ile 185 kilogram kaçak tütün ele geçirildi. Alınan bilgiye göre, Kaçakçılık ve Organize Suçlarla Mücadele Şube Müdürlüğü (KOM) ekipleri, kaçak tütün, etil alkol ve elektronik malzeme satanlara yönelik operasyon düzenledi. Düzenlenen operasyonda 300 litre etil alkol, 185 kilogram kıyılmış kaçak tütün, 21 bin 360 sarılmış sigara, 30 bin 200 adet makaron, 23 bin 328 filtre, 116 kilogram nargile kömürü, 135 adet alkol kiti, 3 adet sigara sarma makinesi, 7 adet akıllı cep telefonu, 31 adet taşınabilir şarj aleti, 6 adet hoparlör ele geçirildi. Operasyonda 8 şüpheli yakalandı. Şüpheliler hakkında yasal işlem başlatıldığı öğrenildi. - ESKİŞEHİR

Haber Yayın Tarihi: 24.08.2020 09:37

Kaynak: İHA

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