Son dakika haberleri: Eskişehir'de düzenlenen hırsızlık operasyonunda onlarca araç ve araç beyni ele geçirildi - Son Dakika
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Son dakika haberleri: Eskişehir'de düzenlenen hırsızlık operasyonunda onlarca araç ve araç beyni ele geçirildi

17.03.2022 15:27
Son dakika haberleri: Eskişehir'de düzenlenen hırsızlık operasyonunda onlarca araç ve araç beyni ele geçirildi

Son dakika gündem haberi... Eskişehir'de düzenlenen hırsızlık operasyonunda araçların beyin parçalarını çaldıkları iddia edilen iki şüpheli yakalandı.

Eskişehir'de düzenlenen hırsızlık operasyonunda araçların beyin parçalarını çaldıkları iddia edilen iki şüpheli yakalandı.

Kentte meydana gelen hırsızlık olayları ile ilgili çalışma başlatan İl Emniyet Müdürlüğü Asayiş Şube Müdürlüğü ekipleri, Odunpazarı ilçesindeki bir iş yerine operasyon düzenledi.

Operasyonda, farklı suçlarda kullanıldığı tespit edilen 24 araç ve 87 otomobil beyni ele geçirildi.

Olayla ilgili Y.E.Y. ile A.Y, gözaltına alındı.

Son dakika haberleri: Eskişehir'de düzenlenen hırsızlık operasyonunda onlarca araç ve araç beyni ele geçirildi
Son dakika haberleri: Eskişehir'de düzenlenen hırsızlık operasyonunda onlarca araç ve araç beyni ele geçirildi
Son dakika haberleri: Eskişehir'de düzenlenen hırsızlık operasyonunda onlarca araç ve araç beyni ele geçirildi

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Uyuşturucu madde ele geçirilen apartta 4 kişi yakalandı Uyuşturucu madde ele geçirilen apartta 4 kişi yakalandı Aranan 24 adet araç ve 87 adet otomobil beyni ele geçirildi, 2 kişi yakalandı Aranan 24 adet araç ve 87 adet otomobil beyni ele geçirildi, 2 kişi yakalandı

Eskişehir, Tragger, Güncel, Son Dakika

Kaynak: AA

Son Dakika Güncel Son dakika haberleri: Eskişehir'de düzenlenen hırsızlık operasyonunda onlarca araç ve araç beyni ele geçirildi - Son Dakika


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