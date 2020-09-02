Son dakika haberleri: Eskişehir'de FETÖ operasyonu: 8 gözaltı - Son Dakika

ESKİŞEHİR'de, 4 ayrı ilde yürütülen FETÖ/PDY soruşturmaları kapsamında haklarından gözaltı kararı verilen 8 şüpheli yakalandı.

Eskişehir Emniyet Müdürlüğü Terörle Mücadele Şubesi ekipleri, Eskişehir ile İstanbul, İzmir ve Ankara'da sürdürülen FETÖ/PDY soruşturmaları kapsamında haklarında gözaltı karar verilen 8 şüpheliyi yakalamak için operasyon yaptı. Önceden belirlenen adreslere eş zamanlı baskın yapan ekipler, 8 şüpheliyi yakalayıp, gözaltına aldı.

Sağlık kontrolünden geçirilen şüpheliler, haklarında gözaltı kararı verilen illerin polis ekiplerine teslim edildi.