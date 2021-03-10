Son dakika haber: FETÖ şüphelisi 3 kişi gözaltına alındı - Son Dakika

Eskişehir'de Fetullahçı Terör Örgütü'ne (FETÖ) yönelik gerçekleştirilen operasyonda yakalanan 3 şüpheli gözaltına alındı.

Edinilen bilgilere göre, İl Emniyet Müdürlüğü Terörle Mücadele Şubesi ekipleri, Eskişehir Cumhuriyet Başsavcılığı'nın FETÖ'ye yönelik yürüttüğü soruşturmalar kapsamında operasyon düzenledi. Haklarında gözaltı kararı bulunan 3 terör şüphelisi, kent merkezindeki saklandıkları farklı ikametlerde yakalanarak gözaltına aldı.

Örgütün sivil yapılanmasında "imam" olarak görevli olduğu belirlenen 1 şüpheli ve diğer 2 kişinin emniyetteki sorgusu devam ediyor. - ESKİŞEHİR