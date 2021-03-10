Son dakika haber: FETÖ şüphelisi 3 kişi gözaltına alındı - Son Dakika

Son dakika haber: FETÖ şüphelisi 3 kişi gözaltına alındı
10.03.2021 13:37
Son dakika 3. sayfa haberi: Eskişehir'de Fetullahçı Terör Örgütü'ne (FETÖ) yönelik gerçekleştirilen operasyonda yakalanan 3 şüpheli gözaltına alındı.
Eskişehir'de Fetullahçı Terör Örgütü'ne (FETÖ) yönelik gerçekleştirilen operasyonda yakalanan 3 şüpheli gözaltına alındı.
Edinilen bilgilere göre, İl Emniyet Müdürlüğü Terörle Mücadele Şubesi ekipleri, Eskişehir Cumhuriyet Başsavcılığı'nın FETÖ'ye yönelik yürüttüğü soruşturmalar kapsamında operasyon düzenledi. Haklarında gözaltı kararı bulunan 3 terör şüphelisi, kent merkezindeki saklandıkları farklı ikametlerde yakalanarak gözaltına aldı.
Örgütün sivil yapılanmasında "imam" olarak görevli olduğu belirlenen 1 şüpheli ve diğer 2 kişinin emniyetteki sorgusu devam ediyor. - ESKİŞEHİR
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