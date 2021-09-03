FETÖ hükümlüsü eski emniyet müdürü Eskişehir'de yakalandı - Son Dakika

ESKİŞEHİR'de hakkında FETÖ/PDY üyeliği suçlamasıyla 6 yıl 3 ay kesinleşmiş hapis cezası bulunan eski emniyet müdürü B.C., yakalanarak cezaevine teslim edildi. Eskişehir Emniyet Müdürlüğü Kaçakçılık ve Organize Suçlarla Mücadele Şubesi ekipleri, meslekten ihraç edilen ve hakkında 6 yıl 3 ay kesinleşmiş hapis cezası bulunan 4'üncü sınıf eski emniyet müdürü B.C.'nin Eskişehir'de olduğunu belirledi. Eve baskın yapan ekipler, örgütün şifreli haberleşme programı 'ByLock' kullanıcısı olduğu da tespit edilen B.C.'yi gözaltına aldı. B.C., emniyetteki işlemlerinin ardından cezaevine teslim edildi.