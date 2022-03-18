Son dakika haberleri: Eskişehir'de fuhuş operasyonunda 7 zanlı yakalandı - Son Dakika
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Son dakika haberleri: Eskişehir'de fuhuş operasyonunda 7 zanlı yakalandı

18.03.2022 12:25
Son dakika haberleri: Eskişehir'de fuhuş operasyonunda 7 zanlı yakalandı

Gelen son dakika haberlerine göre Eskişehir'de düzenlenen operasyonda, fuhşa aracılık ettikleri öne sürülen 4'ü kadın 7 kişi gözaltına alındı.

Eskişehir'de düzenlenen operasyonda, fuhşa aracılık ettikleri öne sürülen 4'ü kadın 7 kişi gözaltına alındı.

İl Emniyet Müdürlüğü Asayiş Şubesi Ahlak Büro Amirliği ekipleri, Cumhuriyet Savcılığının talimatı doğrultusunda kent merkezinde belirlenen çok sayıda adrese eş zamanlı operasyon düzenledi.

Operasyonda, "fuhşa teşvik, aracılık veya zorlama" suçlarını işledikleri iddia edilen 7 zanlı gözaltına alındı.

Emniyetteki işlemleri tamamlanan 4'ü kadın 7 şüpheli adliyeye sevk edildi.

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Ahlak Büro Amirliği, Emniyet Müdürlüğü, Eskişehir, Asayiş, Güncel, Son Dakika

Kaynak: AA

Son Dakika Güncel Son dakika haberleri: Eskişehir'de fuhuş operasyonunda 7 zanlı yakalandı - Son Dakika


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