Eskişehir'de çalıştığı sitedeki 11 katlı apartmanda yangın çıkardığı gerekçesiyle tutuklanan bina görevlisi hakkında iddianame hazırlandı.

Eskişehir Cumhuriyet Başsavcılığınca sunulduğu 1. Asliye Ceza Mahkemesi tarafından kabul edilen iddianamede, sanık Yunus Emre A'nın işten çıkarılmasına kızdığı için yangın çıkardığını itiraf ettiği belirtildi.

İddianamede sanığın, "İşime son verilmesi nedeniyle ne yaptığımı bilmiyorum. Ani kızgınlıkla olayı gerçekleştirdim. Sonradan yangının büyüdü. Kendi evimin eşyaları da yandı. Pişmanım." ifadesine yer verildi.

Binada yapılan incelemede enerji odasında akıllı adresli yangın alarm sisteminin ve yangın borusu vanasının kapalı olduğu, çatı katındaki kapıcı dairesi ile çatının yandığı aktarılan iddianamede, yangın söndürme kontrol panelinde sanığın parmak izinin bulunduğu ifade edildi.

İddianamede, yangın nedeniyle 6 dairenin sahiplerinin su sızmasından dolayı aralarında tavan, duvarlar, eşyalar ile mutfakların da bulunduğu birçok alan ile eşyanın zarar gördüğünü belirterek 285 bin lira zarar beyan ettiği aktarıldı.

Sanığın suçu "nitelikli" işlediğinden bir kat artırımlı cezaya çarptırılması talep edilen iddianamede, Yunus Emre A'nın "mala zarar verme" ve "genel güvenliği kasten tehlikeye sokmak" suçlarından 6 yıla kadar hapsi istendi.

Olay

Eskişehir'de 6 Kasım'da, Büyükdere Mahallesi Akçaağaç Sokak'taki 4 bloktan oluşan sitede yaklaşık 200 kişinin yaşadığı 11 katlı binanın çatı katında yangın çıkmıştı.

İtfaiye ekiplerince söndürülen yangın, binanın çatısında ve apartman görevlisi Yunus Emre A'nın oturduğu çatı katında hasara yol açmıştı.

Polis tarafından yakalanıp sevk edildiği hakimlikçe serbest bırakılan Yunus Emre A, yeni deliller ortaya çıkınca yeniden gözaltına alınmıştı. Yangını iş akdi feshedildiği için kasten çıkardığını itiraf eden Yunus Emre A, çıkarıldığı hakimlikçe tutuklanmıştı.