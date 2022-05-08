Son dakika haberleri... Eskişehir'de havaya ateş açan 2 şüpheli gözaltına alındı - Son Dakika
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Son dakika haberleri... Eskişehir'de havaya ateş açan 2 şüpheli gözaltına alındı

08.05.2022 11:01
Son dakika haberleri... Eskişehir'de havaya ateş açan 2 şüpheli gözaltına alındı

Son dakika gündem haberi... Eskişehir'de bir otomobilin içerisinden havaya ateş eden 2 şüpheli gözaltına alındı.

Eskişehir'de bir otomobilin içerisinden havaya ateş eden 2 şüpheli gözaltına alındı.

Esentepe Mahallesi'nde hareket halindeki bir otomobilden silahla havaya ateş edildiği ihbarı üzerine bölgeye polis ekipleri sevk edildi.

Çevrede araştırma yapan ekipler, söz konusu 2 şüphelinin bulunduğu aracı olay yeri yakınlarında yakaladı.

Gözaltına alınan 2 kişinin yapılan üst aramasında 2 tabanca ile bu tabancaya ait fişekler ele geçirildi.

Olayla ilgili soruşturma sürüyor.

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Eskişehir, Esentepe, Silah, Polis, Güncel, Son Dakika

Kaynak: AA

Son Dakika Güncel Son dakika haberleri... Eskişehir'de havaya ateş açan 2 şüpheli gözaltına alındı - Son Dakika


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SON DAKİKA: Son dakika haberleri... Eskişehir'de havaya ateş açan 2 şüpheli gözaltına alındı - Son Dakika
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