Son dakika haberleri! Eskişehir'de hırsızlık operasyonunda yakalanan 5 şüpheli tutuklandı - Son Dakika

Eskişehir'de polis ekiplerince düzenlenen hırsızlık operasyonunda yakalanan 5 şüpheli tutuklandı.
Alınan bilgiye göre, İl Emniyet Müdürlüğü Asayiş Şube ekipleri kentte meydana gelen hırsızlık olayları ile ilgili yürüttüğü çalışmalar kapsamında söz konusu suça karıştıkları belirlenen 5 şüpheliyi saklandıkları evlerde yakaladı.
Gözaltına alınan şüpheliler, emniyetteki işlemlerinin ardından adliyeye sevk edildi.
Şüpheliler çıkarıldıkları sulh ceza hakimliğince tutuklandı.
Kaynak: AA
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