Son dakika haberleri | Eskişehir'de hırsızlık suçundan aranan 2 şüpheli uyuşturucu operasyonunda yakalandı - Son Dakika
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Son dakika haberleri | Eskişehir'de hırsızlık suçundan aranan 2 şüpheli uyuşturucu operasyonunda yakalandı

14.10.2022 15:05
Son dakika haberleri | Eskişehir'de hırsızlık suçundan aranan 2 şüpheli uyuşturucu operasyonunda yakalandı

Son dakika haberlerine göre Eskişehir'de "hırsızlık" suçundan haklarında arama kararı bulunan 2 şüpheli, jandarma ekiplerinin düzenlediği uyuşturucu operasyonunda gözaltına alındı.

Eskişehir'de "hırsızlık" suçundan haklarında arama kararı bulunan 2 şüpheli, jandarma ekiplerinin düzenlediği uyuşturucu operasyonunda gözaltına alındı.

İl Jandarma Komutanlığı Kaçakçılık ve Organize Suçlarla Mücadele Şubesi ekipleri, Akpınar Mahallesi'nde bir otomobilde uyuşturucu bulunduğu bilgisine ulaştı.

Jandarma ekiplerince durdurulan araçtaki biri kadın 2 şüpheli gözaltına alındı.

Otomobilde yapılan aramada 2 gram eroin, 2 tabanca ile bu silahla ait fişekler ele geçirildi.

Ekiplerin incelemesinde "bina içinde muhafaza altına alınmış eşya hakkında hırsızlık" suçundan arandıklarını ortaya çıkan 2 zanlının jandarmadaki işlemleri sürüyor.

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Kaynak: AA

Eskişehir, Jandarma, Güncel, Son Dakika

Son Dakika Güncel Son dakika haberleri | Eskişehir'de hırsızlık suçundan aranan 2 şüpheli uyuşturucu operasyonunda yakalandı - Son Dakika

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