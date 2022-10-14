Otomobilde yapılan aramada 2 gram eroin, 2 tabanca ile bu silahla ait fişekler ele geçirildi.

Kaynak: AA

Eskişehir, Jandarma, Güncel, Son Dakika

Son Dakika › Güncel › Son dakika haberleri | Eskişehir'de hırsızlık suçundan aranan 2 şüpheli uyuşturucu operasyonunda yakalandı - Son Dakika

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