Son dakika haberi... Eskişehir'de hırsızlık şüphelisi 14 kişi gözaltına alındı - Son Dakika

Eskişehir merkezli faili meçhul kablo hırsızlıkları ile alakalı toplam 5 ilde düzenlenen eş zamanlı operasyon ile 14 şüpheli şahıs yakalandı.

Edinilen bilgilere göre, Tepebaşı İlçesi Avlamış Mahallesinde meydana gelen faili meçhul nitelikli enerji ve nakil kablo hırsızlığı olayı ile alakalı JASAT Dedektif Timleri ve Tepebaşı İlçe Jandarma Komutanlığı Jandarma Asayiş Timleri tarafından başlatılan fiziki ve teknik takip ile şüpheli şahıslara Eskişehir merkezli; Diyarbakır, İstanbul, Muş ve Bursa'da eş zamanlı operasyon yapıldı. Düzenlenen operasyonla 14 şüpheli şahıs, suç eşyaları ile birlikte yakalanarak gözaltına alındı. Şüphelilerin, organize bir şekilde Eskişehir'de 3, Manisa'da 3, İzmir'de 2, Balıkesir'de 1, Ankara'da 1, Bilecik'te 2, Sakarya'da 1 ve Konya'da 1 olmak üzere toplam 14 nitelikli hırsızlık olayını daha gerçekleştirdikleri tespit edildi.

Şüpheliler, yapılan işlemlerinin ardından 'Suç İşlemek Amacıyla Örgüt Kurmak, Örgüt Kapsamında Nitelikli Hırsızlık, Suç Eşyasının Satın Alınması veya Kabul Edilmesi ve Suç Delillerini Yok Etme veya Karartma' suçlarından adli makamlara sevk edildi. 4 şüpheli şahıs ifadesi alınmasının ardından serbest bırakıldı. 4 şüpheli ise adli kontrol şartıyla serbest bırakılırken, 6 şüpheli ise tutuklanarak Eskişehir Kapalı Ceza İnfaz Kurumuna teslim edildi.

(İHA)