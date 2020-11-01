Son dakika haberi... Eskişehir'de hırsızlık şüphelisi 14 kişi gözaltına alındı - Son Dakika

Son dakika haberi... Eskişehir'de hırsızlık şüphelisi 14 kişi gözaltına alındı

01.11.2020 20:40
Son dakika haberi... Eskişehir'de hırsızlık şüphelisi 14 kişi gözaltına alındı, System.String[]

Bir son dakika haberine göre Eskişehir merkezli faili meçhul kablo hırsızlıkları ile alakalı toplam 5 ilde düzenlenen eş zamanlı operasyon ile 14 şüpheli şahıs yakalandı.

Eskişehir merkezli faili meçhul kablo hırsızlıkları ile alakalı toplam 5 ilde düzenlenen eş zamanlı operasyon ile 14 şüpheli şahıs yakalandı.

Edinilen bilgilere göre, Tepebaşı İlçesi Avlamış Mahallesinde meydana gelen faili meçhul nitelikli enerji ve nakil kablo hırsızlığı olayı ile alakalı JASAT Dedektif Timleri ve Tepebaşı İlçe Jandarma Komutanlığı Jandarma Asayiş Timleri tarafından başlatılan fiziki ve teknik takip ile şüpheli şahıslara Eskişehir merkezli; Diyarbakır, İstanbul, Muş ve Bursa'da eş zamanlı operasyon yapıldı. Düzenlenen operasyonla 14 şüpheli şahıs, suç eşyaları ile birlikte yakalanarak gözaltına alındı. Şüphelilerin, organize bir şekilde Eskişehir'de 3, Manisa'da 3, İzmir'de 2, Balıkesir'de 1, Ankara'da 1, Bilecik'te 2, Sakarya'da 1 ve Konya'da 1 olmak üzere toplam 14 nitelikli hırsızlık olayını daha gerçekleştirdikleri tespit edildi.

Şüpheliler, yapılan işlemlerinin ardından 'Suç İşlemek Amacıyla Örgüt Kurmak, Örgüt Kapsamında Nitelikli Hırsızlık, Suç Eşyasının Satın Alınması veya Kabul Edilmesi ve Suç Delillerini Yok Etme veya Karartma' suçlarından adli makamlara sevk edildi. 4 şüpheli şahıs ifadesi alınmasının ardından serbest bırakıldı. 4 şüpheli ise adli kontrol şartıyla serbest bırakılırken, 6 şüpheli ise tutuklanarak Eskişehir Kapalı Ceza İnfaz Kurumuna teslim edildi.

(İHA)

Son dakika haberi... Eskişehir'de hırsızlık şüphelisi 14 kişi gözaltına alındı
Son dakika haberi... Eskişehir'de hırsızlık şüphelisi 14 kişi gözaltına alındı
Son dakika haberi... Eskişehir'de hırsızlık şüphelisi 14 kişi gözaltına alındı
Son dakika haberi... Eskişehir'de hırsızlık şüphelisi 14 kişi gözaltına alındı
Son dakika haberi... Eskişehir'de hırsızlık şüphelisi 14 kişi gözaltına alındı

Eş Zamanlı Operasyon, Faili Meçhul, Hırsızlık, Eskişehir, 3. Sayfa, Son Dakika

- Kaynak: İHA

Son Dakika 3. Sayfa Son dakika haberi... Eskişehir'de hırsızlık şüphelisi 14 kişi gözaltına alındı - Son Dakika


YORUMLAR

Son Dakika

Son Dakika: İzmir'de Doğanlar Apartmanı'nın enkazından 3 kişinin cansız bedeni çıkarıldı İki otomobilin çarpıştığı kazada can pazar yaşandı: 2 ölü, 6 yaralı Depremde bir kısmı çöken Karagül Apartmanı kontrollü olarak yıkıldı Rıza Bey Apartmanı enkazındaki arama kurtarma çalışmasına, yanındaki binanın çökme tehlikesi nedeniyle ara verildi Vicdansızlığın böylesi! Depremzedeler için dağıtılan erzak yardımlarını alıp sattı Son Dakika: Dağlık Karabağ'ın sözde lideri Harutyunyan'ın içinde bulunduğu askeri konvoy vuruldu TEOG Türkiye birincisinin cansız bedeni enkazdan çıkarıldı CHP'li Selin Sayek Böke'nin İzmir'deki AFAD çadırlarıyla ilgili iddialarına İçişlerinden cevap: Böyle bir şey yok
Son Dakika: Beşiktaş, evinde Yeni Malatyaspor'u 1-0 mağlup oldu Son Dakika: Beşiktaş, evinde Yeni Malatyaspor'u 1-0 mağlup oldu         
20:53
Beşiktaş taraftarı, Adem Ljajic'e maç öncesindeki hareketleri nedeniyle tepki gösterdi Beşiktaş taraftarı, Adem Ljajic'e maç öncesindeki hareketleri nedeniyle tepki gösterdi         
19:58
Lazio, son dakika golleriyle Torino'yu 4-3 mağlup etti Lazio, son dakika golleriyle Torino'yu 4-3 mağlup etti         
19:23
Son Dakika: Türkiye'de 1 Kasım günü koronavirüs nedeniyle 74 kişi vefat etti, 2106 yeni vaka tespit edildi Son Dakika: Türkiye'de 1 Kasım günü koronavirüs nedeniyle 74 kişi vefat etti, 2106 yeni vaka tespit edildi         
19:02
Kaçak ocakta göçük altında kalan işçiyi Kaçak ocakta göçük altında kalan işçiyi "Ağaçtan düştü" diyerek hastaneye getirdiler         
18:03
Son Dakika: İzmir'deki 6,6 büyüklüğündeki depremde can kaybı 69'a yükseldi Son Dakika: İzmir'deki 6,6 büyüklüğündeki depremde can kaybı 69'a yükseldi         
17:14
Son Dakika: Azerbaycan ordusu, Dağlık Karabağ'ın 'kalbi' Şuşa'yı güneyden kuşattı Son Dakika: Azerbaycan ordusu, Dağlık Karabağ'ın 'kalbi' Şuşa'yı güneyden kuşattı         
16:24
Damat, yol kenarında tekme tokat gelini dövdü! O anlar kamerada Damat, yol kenarında tekme tokat gelini dövdü! O anlar kamerada         
15:24
Belçika'da bir öğretmen Hz. Muhammed hakkındaki müstehcen karikatürü öğrencilerine gösterdi Belçika'da bir öğretmen Hz. Muhammed hakkındaki müstehcen karikatürü öğrencilerine gösterdi         
14:18
Fırsatçı her yerde aynı! Deprem sonrası İzmir'de ev kiraları arttı Fırsatçı her yerde aynı! Deprem sonrası İzmir'de ev kiraları arttı         
14:11
Paşinyan'ı Azerbaycan yalanı da kurtarmadı! Rusya kapıyı gösterdi Paşinyan'ı Azerbaycan yalanı da kurtarmadı! Rusya kapıyı gösterdi         
12:41
Yarım kilosu 25 bin liralık bir altın bileziğe denk olan 'safran', çelik kasalarda saklanıyor Yarım kilosu 25 bin liralık bir altın bileziğe denk olan 'safran', çelik kasalarda saklanıyor         
11:59
Suç makinesi 3 yıldır ikiz kardeşinin kimliğiyle gizlenmiş Suç makinesi 3 yıldır ikiz kardeşinin kimliğiyle gizlenmiş         
11:53
Şizofren katil zanlısı, yaşlı adamın başını ve cinsel organını kesip okul bahçesine attı Şizofren katil zanlısı, yaşlı adamın başını ve cinsel organını kesip okul bahçesine attı         
11:10
Son dakika! AK Parti eski milletvekili Burhan Kuzu, koronavirüsten hayatını kaybetti Son dakika! AK Parti eski milletvekili Burhan Kuzu, koronavirüsten hayatını kaybetti         
08:12
Aileleri enkaz altındaki vatandaşların TBMM Başkanı Mustafa Şentop'tan isteği kahretti: Kepçelerle kazmasınlar Aileleri enkaz altındaki vatandaşların TBMM Başkanı Mustafa Şentop'tan isteği kahretti: Kepçelerle kazmasınlar         
07:47
Tuvana Türkay'ın da koronavirüse yakalandığı ortaya çıktı Tuvana Türkay'ın da koronavirüse yakalandığı ortaya çıktı         
23:04
Son Dakika - Son Dakika Haberleri - Son Haberler
24 saat kesintisiz haber yayını
Hakkımızda | Reklam | İletişim
SonDakika.com Haber Portalı 5846 sayılı Fikir ve Sanat Eserleri Kanunu'na  %100 uygun olarak yayınlanmaktadır. Ajanslardan alınan haberlerin yeniden yayımı ve herhangi bir ortamda basılması, ilgili ajansların bu yöndeki politikasına bağlı olarak önceden yazılı izin gerektirir. 1.11.2020 21:03:56. #1.11#
ŞU AN BURADASINIZ: Son dakika haberi... Eskişehir'de hırsızlık şüphelisi 14 kişi gözaltına alındı - Son Dakika
[Kullanım Şartları] - [Hata Bildir]
ios android huawei