Son dakika haberleri! Eskişehir'de hırsızlık şüphelisi iki kişi gözaltına alındı - Son Dakika

Son dakika haberleri! Eskişehir'de hırsızlık şüphelisi iki kişi gözaltına alındı

18.10.2020 10:03
Son dakika haberleri! Eskişehir'de hırsızlık şüphelisi iki kişi gözaltına alındı, System.String[]

Son dakika haberlerine göre Eskişehir'de bazı ev ve iş yerlerinden hırsızlık yaptıkları iddiasıyla iki zanlı yakalandı.

Eskişehir'de bazı ev ve iş yerlerinden hırsızlık yaptıkları iddiasıyla iki zanlı yakalandı.

İl Emniyet Müdürlüğü Asayiş Şubesi ekipleri, Sütlüce Mahallesi'ndeki bir evden 12 bin lira değerinde eşya çaldıkları öne sürülen Yasin S. ve Güney A'yı saklandıkları evde gözaltına aldı.

Güney A'nın, daha önce kentte meydana gelen 4 ayrı hırsızlık olayının faili olduğu belirlendi.

Şüphelilerin emniyetteki işlemlerinin sürdüğü öğrenildi.

Emniyet Müdürlüğü, Eskişehir, Hırsızlık, Asayiş, Güncel, Son Dakika

- Kaynak: AA

Son Dakika Güncel Son dakika haberleri! Eskişehir'de hırsızlık şüphelisi iki kişi gözaltına alındı - Son Dakika

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