Son dakika haberleri: Eskişehir'de jandarmadan öğrencilere Türk bayrağı hediyesi - Son Dakika

Son dakika haberleri: Eskişehir'de jandarmadan öğrencilere Türk bayrağı hediyesi
15.03.2021 14:45
Edinilen son dakika gelişmesine göre Eskişehir İl Jandarma Komutanlığı ekipleri, İnönü ilçesinde eğitim gören 6. ve 8. sınıf öğrencilerini ziyaret edip eğitici bilgiler verdi.
Eskişehir İl Jandarma Komutanlığı ekipleri, İnönü ilçesinde eğitim gören 6. ve 8. sınıf öğrencilerini ziyaret edip eğitici bilgiler verdi.
İnönü ilçesi jandarma sorumluluk bölgesinde bulunan okulları ziyaret eden ekipler 72 öğrenciye, internet ortamında çocuklara yönelik tuzaklar ile okul servis araçlarının kullanılması hakkında doğru hareket tarzlarına dair kişisel güvenlik önlemlerini anlattı.
İstiklal Marşı'nın kabulünün 100. yılı nedeniyle çocuklara Türk bayrağı ve Jandarma Çocuk dergisi dağıtan ekipler, öğrencilerle İstiklal Marşı'nı okudu.
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