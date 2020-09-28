Son dakika haberleri... Eskişehir'de kaçak içki operasyonu - Son Dakika

Son dakika haberleri... Eskişehir'de kaçak içki operasyonu

Son dakika 3. sayfa haberine göre Eskişehir'de jandarma ekipleri tarafından düzenlenen operasyonla bir restoran ve manavda sahte içki üretimi için kullanılmak üzere 11.8 litre etil alkol ele geçirildi.

Son dakika haberleri... Eskişehir'de kaçak içki operasyonu, System.String[]

Eskişehir'de jandarma ekipleri tarafından düzenlenen operasyonla bir restoran ve manavda sahte içki üretimi için kullanılmak üzere 11.8 litre etil alkol ele geçirildi.

Eskişehir İl Jandarma Komutanlığı Kaçakçılık ve Organize Suçlarla Mücadele Şube Müdürlüğü ve Tepebaşı İlçe Jandarma Komutanlığı, Hisar Mahallesi'nde bulunan bir restorant ve Hasan Polatkan Bulvarı üzerinde bulunan bir manavda sahte içki üretiminde kullanılmak üzere kaçak etil alkol bulunduğu tespit edildi. İki iş yerinde de yapılan arama sonucunda bandrolsüz, hologramsız ve faturasız toplam 11.8 litre etil alkol ele geçirildi. Olay ile ilgisi bulunan işletmelerin sahipleri 2 şüpheli hakkında '5607 sayılı Kaçakçılıkla Mücadele Kanununa Muhalefet' suçundan adli tahkikat başlatıldı. - ESKİŞEHİR

Son dakika haberleri... Eskişehir'de kaçak içki operasyonu

İl Jandarma Komutanlığı, Eskişehir, Jandarma, Alkol, 3. Sayfa, Son Dakika

Haber Yayın Tarihi: 28.09.2020 16:22 - Kaynak: İHA

Son Dakika 3. Sayfa Son dakika haberleri... Eskişehir'de kaçak içki operasyonu - Son Dakika

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