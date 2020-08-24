Son dakika haberleri! Eskişehir'de kaçakçılık operasyonu: 8 gözaltı - Son Dakika

ESKİŞEHİR'de, polisin düzenlediği operasyonda 300 litre etil alkol, 185 kilo tütün ve sigara sarma makineleri, gümrük kaçağı cep telefonları ile aksesuarları ele geçirilirken, 8 şüpheli gözaltına alındı.

İl Emniyet Müdürlüğü Kaçakçılık ve Organize Suçlarla Mücadele Şubesi ekipleri, kaçak ve sahte alkol ile tütün mamulleri üretiminin ve kaçak eşya satışının önlenmesine yönelik harekete geçti. Ekipler, bu kapsamda belirlenen adreslere eş zamanlı operasyon düzenledi. Yapılan baskınlarda 8 şüpheli gözaltına alındı. Aramalarda ise 300 litre etil alkol, 185 kilo tütün, 30 bin 200 makaron, 23 bin 328 ağızlık, 116 kilo nargile kömürü, 135 alkol kiti, 3 sigara sarma makinesi, 7 akıllı cep telefonu ve 6 bluetooth hoparlör ele geçirildi. Şüphelilerin emniyetteki sorguları sürüyor.