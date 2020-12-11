Son dakika haberleri: Eskişehir'de kaçakçılık operasyonunda 4 kişi gözaltına alındı - Son Dakika

Eskişehir'de düzenlenen kaçakçılık operasyonunda 4 şüpheli gözaltına alındı.
Alınan bilgiye göre, İl Emniyet Müdürlüğü Kaçakçılık ve Organize Suçlarla Mücadele Şubesi ekipleri, yasa dışı yollardan getirdikleri ürünleri satanlara yönelik çalışmalar kapsamında kent merkezinde 4 kişiyi yakaladı.
Zanlıların üst aramasında ve iş yerlerinde 9 bin 916 cinsel içerikli ürün ele geçirildi.
- Kaynak: AA
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