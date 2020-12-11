Son dakika haberleri: Eskişehir'de kaçakçılık operasyonunda 4 kişi gözaltına alındı - Son Dakika

Zanlıların üst aramasında ve iş yerlerinde 9 bin 916 cinsel içerikli ürün ele geçirildi.

Alınan bilgiye göre, İl Emniyet Müdürlüğü Kaçakçılık ve Organize Suçlarla Mücadele Şubesi ekipleri, yasa dışı yollardan getirdikleri ürünleri satanlara yönelik çalışmalar kapsamında kent merkezinde 4 kişiyi yakaladı.

Eskişehir 'de düzenlenen kaçakçılık operasyonunda 4 şüpheli gözaltına alındı.

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