Son dakika haberleri... Eskişehir'de kaçakçılık operasyonunda 8 şüpheli yakalandı - Son Dakika

Son dakika haberleri... Eskişehir'de kaçakçılık operasyonunda 8 şüpheli yakalandı

Gelen son dakika haberine göre Eskişehir'de düzenlenen kaçakçılık operasyonunda 8 şüpheli gözaltına alındı.

Eskişehir'de düzenlenen kaçakçılık operasyonunda 8 şüpheli gözaltına alındı. İl Emniyet Müdürlüğü Kaçakçılık ve Organize Suçlarla Mücadele Şubesi ekipleri, kent merkezinde belirlenen adreslere eş zamanlı operasyon düzenledi. Polis, 8 şüphelinin yakalandığı operasyonda, 300 şişe etil alkol, 185 kilogram kıyılmış tütün, 21 bin 360 sarılmış sigara, 30 bin 200 makaron, 23 bin 328 filtre, 116 kilogram nargile kömürü, 135 alkol kiti, 3 sigara sarma makinesi, 7 cep telefonu, 31 cep telefonu şarj aleti ile 6 bluetooth hoparlör ele geçirdi. Zanlıların emniyetteki sorgusunun sürdüğü öğrenildi.

Haber Yayın Tarihi: 24.08.2020 09:37

Kaynak: AA

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