Ekipler, bir iş yerinde sosyal mesafe ve maske takma kurallarına uyulmadığını tespit etti.

Eskişehir 'de yeni tip koronavirüs (Kovid-19) tedbirlerine ilişkin denetimlerde sosyal mesafe ve maske takma kurallarına uymayan aynı işletmedeki 103 kişiye para cezası kesildi.

Son Dakika › Güncel › Son dakika haberleri: Eskişehir'de koronavirüs tedbirlerini ihlal eden 103 kişiye 324 bin 450 lira ceza uygulandı - Son Dakika

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