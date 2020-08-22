Son dakika haberleri: Eskişehir'de Kovid-19 denetimlerinde 230 kişiye 724 bin 500 lira para cezası kesildi - Son Dakika

Eskişehir'de, yeni tip koronavirüs (Kovid-19) salgını tedbirlerine ilişkin denetimlerde 230 kişiye para cezası uygulandı.
İl Emniyet Müdürlüğü Asayiş Şubesi ekipleri, dernek binalarında kumar suçunu önlemek ve Kovid-19 tedbirlerini denetlemek amacıyla belirlenen adreslere eş zamanlı operasyon düzenledi.
Ekipler, denetim ve aramalarda söz konusu adreslerde sosyal mesafe kuralına uyulmadığını tespit etti.
Çalışmalar kapsamında 230 kişiye, Kovid-19 tedbirlerine aykırı davrandıkları gerekçesiyle toplam 724 bin 500 lira ceza kesildi.