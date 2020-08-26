Son dakika haberleri: Eskişehir'de Kovid-19 salgınına karşı yeni tedbirler alındı - Son Dakika

Eskişehir'de, yeni tip koronavirüs (Kovid-19) salgınıyla mücadele kapsamında, kentteki kamu kurum ve kuruluşlarında yemekhane hizmetleri hariç olmak üzere kişilere personel, ziyaretçi ya da hizmet almak için bulunan kişiler de dahil yapılacak her türlü yiyecek, içecek paketli su servisi hariç ikramının durdurulmasına ve denetim ekipleri tarafından denetimlerin düzenli yapılmasına karar verildi.

Valilikten yapılan yazılı açıklamada, İl Umumi Hıfzıssıhha Kurulunun, salgınla ilgili yeni tedbirler aldığı duyuruldu.

Kontrollü sosyal hayat döneminde, salgınla mücadelenin genel prensipleri olan temizlik, maske, mesafe kurallarının yanı sıra her bir faaliyet alanı, iş kolu için alınması gereken önlemlerin ayrı ayrı belirlenerek bu çerçevede faaliyetlerini sürdürmelerinin sağlandığı belirtilen açıklamada, şu ifadelere yer verildi:

"Eskişehir'de kamu kurum ve kuruluşlarında yemekhane hizmetleri hariç olmak üzere kişilere (personel, ziyaretçi ya da hizmet almak için bulunan vatandaşlarımız da dahil) yapılacak her türlü yiyecek, içecek paketli su servisi hariç ikramının durdurulmasına ve denetim ekipleri tarafından denetimlerin düzenli yapılmasına, yukarıda alınan kararlara uymayanlara, 1593 sayılı Umumi Hıfzıssıhha Kanunu'nun 282'nci maddesi gereğince idari para cezası uygulanmasına, Türk Ceza Kanunu'nun ilgili maddeleri gereğince de adli işlemlerin başlatılmasına oy birliği karar verildi."