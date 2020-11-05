Eskişehir'de yeni tip koronavirüs (Kovid-19) salgını tedbirlerine ilişkin denetimlerde 13 kişiye idari para cezası uygulandı.
İl Emniyet Müdürlüğü Asayiş Şubesince oluşturulan özel ekip, bazı adreslerde denetim yaptı.
Polisler, Çamlıca Mahallesi Tombakzade Caddesi'ndeki bir kahvehanede bulunanların sosyal mesafe kuralına uymadığını tespit etti.
Kovid-19 tedbirlerine aykırı davrandıkları gerekçesiyle 13 kişiye toplam 40 bin 950 lira ceza verildi.
- Kaynak: AA
Son Dakika › Güncel › Son dakika haberleri | Eskişehir'de Kovid-19 tedbirlerine uyulmayan kahvehanedeki 13 kişiye ceza - Son Dakika