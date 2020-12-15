Son dakika haberleri... Eskişehir'de lokantada yemek yiyen 9 kişiye para cezası uygulandı - Son Dakika

Son dakika haberleri... Eskişehir'de lokantada yemek yiyen 9 kişiye para cezası uygulandı

Gelen son dakika haberine göre Eskişehir'de yeni tip koronavirüs (Kovid-19) tedbirleri kapsamında paket servis hizmeti vermesi gereken lokantada yemek yiyen 9 kişiye para cezası uygulandı.

Eskişehir'de yeni tip koronavirüs (Kovid-19) tedbirleri kapsamında paket servis hizmeti vermesi gereken lokantada yemek yiyen 9 kişiye para cezası uygulandı. Arifiye Mahallesi'nde denetim yapan polis ekipleri, bir iş yerinin içerisinde 9 kişinin yemek yediğini belirledi. Söz konusu kişilere Kovid-19 tedbirlerine uymadıkları gerekçesiyle toplam 28 bin 350 lira ceza uygulandı. İş yeri sahibi hakkında "bulaşıcı hastalıklara ilişkin tedbirlere aykırı davranma" suçundan yasal işlem başlatıldı.

Son Dakika

Türkiye, ABD'nin yaptırım kararından nasıl etkilenecek ve tepkimiz ne olacak? İşte yanıtı

Son Dakika: Sağlık Bakanlığı'na alınacak 12 bin personelin yerleştirme sonuçları açıklandı

Galatasaray iddiaları sonrası Vedat Muriqi'in menajerinden açıklama geldi

Ukrayna tarihinde bir ilk! Türkiye ile korvet ve SİHA üretimi konusunda anlaşma imzalandı

Kadın müşterileri korumak istedi, katil oldu! Avukat böyle savundu: Kadir Şeker'den 20 kat daha masum

Yağmur değil elektrik duası! Canından bezen bölge halkı Cumhurbaşkanı Erdoğan'a seslendi

Bahçeli'nin "HDP kapatılsın" çağrısına AK Partili Kurtulmuş'tan yanıt: Parti kapatmaların olumlu sonuçları görülmedi

Son Dakika! TİSK'ten asgari ücret açıklaması: Destekler devam etsin, vergi ve prim yükleri uygun seviyeye çekilsin