Eskişehir'de meydana gelen trafik kazasında 1 kişi hayatını kaybetti.
İsmail Diş idaresindeki 44 NN 238 plakalı minibüs, Eskişehir Organize Sanayi Bölgesi 32. Cadde'de sürücüsünün direksiyon hakimiyetini kaybetmesi sonucu şarampole devrildi.
Kazada yaralanan İsmail Diş ile araçta bulunan kardeşi Halil Diş, 112 Acil Servis sağlık ekiplerince Eskişehir Şehir Hastanesine kaldırıldı.
Tedavi altına alınan yaralılardan Halil Diş, müdahaleye rağmen kurtarılamadı.
Kaynak: AA
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