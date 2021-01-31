Son dakika haberleri: Eskişehir'de mühürlü dernek binasında kumar oynayan 38 kişiye, 119 bin 700 lira ceza kesildi - Son Dakika

Son dakika haberleri: Eskişehir'de mühürlü dernek binasında kumar oynayan 38 kişiye, 119 bin 700 lira ceza kesildi
31.01.2021 11:59
Bir son dakika haberine göre Eskişehir'de daha önce mühürlenen dernek lokalinde yeni tip koronavirüs (Kovid-19) tedbirlerini ihlal ederek kumar oynadıkları belirlenen 38 kişiye, 119 bin 700 lira idari para cezası uygulandı.
Eskişehir'de daha önce mühürlenen dernek lokalinde yeni tip koronavirüs (Kovid-19) tedbirlerini ihlal ederek kumar oynadıkları belirlenen 38 kişiye, 119 bin 700 lira idari para cezası uygulandı.
İl Emniyet Müdürlüğü Asayiş Şubesi bünyesinde tedbirlere ilişkin oluşturulan ekip, Hoşnudiye Mahallesi'nde kumar oynatıldığı gerekçesiyle mühürlenen dernek binasına baskın yaptı.
Sosyal mesafe kuralını ihlal ederek kumar oynadıkları görülen 38 kişiye, "Umumi Hıfzıssıhha Kanunu ve Kabahatler Kanunu'na muhalefet"ten 119 bin 700 lira ceza verildi.
Dernek sorumlusu hakkında ise "kumar oynanması için yer ve imkan sağlamak" ile "bulaşıcı hastalıklara ilişkin tedbirlere aykırı davranmak" suçlarından adli işlem yapıldığı öğrenildi.
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