Son dakika haberleri! Eskişehir'de otomobil ile hafif ticari araç çarpıştı: 1 ölü, 3 yaralı - Son Dakika
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Son dakika haberleri! Eskişehir'de otomobil ile hafif ticari araç çarpıştı: 1 ölü, 3 yaralı

26.04.2022 17:17
Son dakika haberleri! Eskişehir'de otomobil ile hafif ticari araç çarpıştı: 1 ölü, 3 yaralı

Son dakika gündem haberine göre ESKİŞEHİR'in Günyüzü ilçesinde, otomobille kafa kafaya çarpışan hafif ticari araçtaki Dudu Püsküllü (78) hayatını kaybederken, 3 kişi de yaralandı.

ESKİŞEHİR'in Günyüzü ilçesinde, otomobille kafa kafaya çarpışan hafif ticari araçtaki Dudu Püsküllü (78) hayatını kaybederken, 3 kişi de yaralandı.

Kaza, Kayakent Mahallesi'nde meydana geldi. Zafer Kıymıkoğlu'nun (51) kullandığı 26 ZD 100 plakalı otomobil ile karşı yönden gelen Hanefi Püsküllü (83) yönetimindeki 26 AEA 536 plakalı hafif ticari araç çarpıştı. Kazada otomobil sürücüsü Kıymıkoğlu ve hafif ticari araç sürücüsü Püsküllü ile eşi Dudu Püsküllü, kızları Havva Püsküllü (57) yaralandı. İhbarla kaza yerine gelen sağlık ekiplerince ilk müdahalesi yapılan yaralılar, ambulansla hastaneye kaldırıldı. Sağlık durumu kritik olan Dudu Püsküllü, Eskişehir Şehir Hastanesi'ne götürülürken yolda hayatını kaybetti. Kazayla ilgili soruşturma başlatıldı.


Son dakika haberleri! Eskişehir'de otomobil ile hafif ticari araç çarpıştı: 1 ölü, 3 yaralı
Son dakika haberleri! Eskişehir'de otomobil ile hafif ticari araç çarpıştı: 1 ölü, 3 yaralı
Son dakika haberleri! Eskişehir'de otomobil ile hafif ticari araç çarpıştı: 1 ölü, 3 yaralı
Son dakika haberleri! Eskişehir'de otomobil ile hafif ticari araç çarpıştı: 1 ölü, 3 yaralı
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Eskişehir, Otomobil, Tragger, Kaza, Güncel, Son Dakika

Kaynak: DHA

Son Dakika Güncel Son dakika haberleri! Eskişehir'de otomobil ile hafif ticari araç çarpıştı: 1 ölü, 3 yaralı - Son Dakika


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SON DAKİKA: Son dakika haberleri! Eskişehir'de otomobil ile hafif ticari araç çarpıştı: 1 ölü, 3 yaralı - Son Dakika
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