Son dakika haberleri: Eskişehir'de otomobilin çarptığı kadın hastanede öldü - Son Dakika

İl Emniyet Müdürlüğü Asayiş Şubesi tarafından oluşturulan özel ekip, kaçan sürücünün yakalanması için çalışma başlattı.

Karagözler Mahallesi Ziraat Caddesi'nde 2 gün önce henüz plakası ve sürücüsünün kimliği tespit edilemeyen otomobilin çarpması sonucu yaralanan Rüveyda Çapa (31), Osmangazi Üniversitesi Tıp Fakültesi Hastanesindeki yaşam mücadelesini kaybetti.

Lüks araçla takla atıp hiçbir şey olmamış gibi canlı yayına devam etti