Son dakika haberleri! Eskişehir'de silahlı saldırı olayının şüphelisi yakalandı - Son Dakika

Eskişehir'de bir kişinin yaralandığı silahlı saldırı olayının şüphelisi polisin düzenlediği operasyonda gözaltına alındı.

İl Emniyet Müdürlüğü Asayiş Şubesi Gasp ve Cinayet Büro Amirliği ekipleri, Hoşnudiye Mahallesi Vural Sokak'ta Ufuk E'nin, şüpheli Yunus Can D. (23) tarafından silahla hayati tehlike arz edecek şekilde yaralanması olayı ile ilgili çalışma başlattı.

Ekipler, silahlı saldırı olayının şüphelisi Yunus Can D'nin Şirintepe Mahallesi Yeşilkayalar Sokak'taki bir evde saklandığını belirledi.

Şüpheli, polis ekiplerinin düzenlediği operasyonla suç aleti silahla birlikte yakalandı.

Gözaltına alınan ve hakkında emniyette 33 suç kaydı bulunan şüpheli Yunus Can D'nin ayrıca "basit yaralama" suçundan ise 5 yıl kesinleşmiş hapis cezasının bulunduğu belirledi.

Zanlının emniyetteki sorgusunun sürdüğü öğrenildi.