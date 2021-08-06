Eskişehir'de düzenlenen operasyonda, tarihi eser satmaya çalıştıkları öne sürülen 3 kişi yakalandı.

İl Jandarma Komutanlığı ekipleri, ellerindeki tarihi eserleri satmaya çalıştıkları iddia edilen R.G, B.Ş, ile A.Ç.K'nin bulunduğu otomobili Çukurhisar Mahallesi yakınlarında durdurdu.

Araçta arama yapan güvenlik güçleri, Geç antik veya Helenistik dönemine ait olduğu değerlendirilen 29 altın boncuk, 8 altın obje ve 2 eros figürlü küpe ele geçirdi.

Gözaltına alınan 3 şüpheli, ifadeleri alınmak üzere İl Jandarma Komutanlığına götürüldü.

Jandarmadaki sorgularının ardından adliyeye sevk edilen şüpheliler, çıkarıldıkları hakimlikçe serbest bırakıldı.