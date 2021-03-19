Son dakika haber: ESKİŞEHİR - Tefecilik operasyonunda 18 şüpheli yakalandı

Son dakika gündem haberi... Eskişehir'de tefecilik yaptıkları iddiasıyla 18 zanlı yakalandı.

Eskişehir'de tefecilik yaptıkları iddiasıyla 18 zanlı yakalandı. Cumhuriyet Başsavcılığı koordinesinde, "tefecilik, haksız kazanç elde etme, resmi belgede sahtecilik, nitelikli dolandırıcılık" suçlarını işledikleri iddia edilen şüphelilere yönelik İl Emniyet Müdürlüğü Kaçakçılık ve Organize Suçlarla Mücadele Şubesi ekiplerince operasyon düzenlendi. Ekipler, sosyal medya ve bazı basın yayın organları aracılığıyla verdikleri ilanlarla vatandaşları dolandırdıkları, yüksek faizle borç para verip senet imzalatmak suretiyle borçlandırarak mağdur ettikleri öne sürülen zanlıların ev ve iş yerlerine baskın yaptı. Yaklaşık 3 milyon lira haksız kazanç sağladıkları öne sürülen 2'si kadın 18 şüpheli gözaltına alındı. Zanlılardan 6'sı emniyetteki işlemlerinin ardından serbest bırakıldı, 12'si adliyeye sevk edildi.

Son Dakika

Merkez Bankası TL swap faizini yüzde 19'a yükseltti

Hasan Şaş havalimanındaki kavgayla ilgili konuştu: Ne dediğini tam anlamadım ama tepki gösterdim

İstanbul Finans Merkezi'nde yer alacak şirketler 10 yıl boyunca Kurumlar Vergisi ödemeyecek

Anayasa Mahkemesi Başkanı, HDP'ye kapatma davasına raportör görevlendirdi

Bakan Soylu'nun "Canı çıkasıca dernek" diyerek tepki gösterdiği İHD'nin Eş Genel Başkanı bu sabah gözaltına alındı

Vekilliği düşürüldükten sonra Meclis'te eyleme başlayan HDP'li Gergerlioğlu, yer yatağını gösterdi

UEFA Avrupa Ligi'nde insanlık dışı faul! Talihsiz kalecinin son hali korkuttu

Güçlü kadrosu ve konusuyla adından söz ettirecek olan Camdaki Kız dizisinin bilinmeyen hikayesi ne?