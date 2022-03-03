Son dakika! 'Tefecilik' operasyonunda yakalanan 3 şüpheliden 2'si tutuklandı - Son Dakika
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Son dakika! 'Tefecilik' operasyonunda yakalanan 3 şüpheliden 2'si tutuklandı

03.03.2022 17:07

Son dakika haber... 'Tefecilik' operasyonunda yakalanan 3 şüpheliden 2'si tutuklandı Eskişehir'de tefecilik yaptıkları iddiasıyla yakalanan 3 şüpheliden 2'si tutuklandı.

'Tefecilik' operasyonunda yakalanan 3 şüpheliden 2'si tutuklandı

ESKİŞEHİR - Eskişehir'de tefecilik yaptıkları iddiasıyla yakalanan 3 şüpheliden 2'si tutuklandı.

Eskişehir'de, İl Emniyet Müdürlüğü Kaçakçılık ve Organize Suçlarla Mücadele Şubesi ekipleri, tefecilik yaptıkları öne sürülen şüphelilere yönelik operasyon düzenledi. Operasyonda H.T., B.Ö. ve İ.K. polis ekiplerince yakalanarak gözaltına alındı. Şüphelilerin adreslerinde yapılan aramalarda ise çok sayıda imzalı ve boş senet, doküman ve dijital materyal ele geçirildi. Emniyetteki ifadelerinin ardından 'tefecilik', 'haksız kazanç elde etme', 'resmi belgede sahtecilik' ve 'nitelikli dolandırıcılık' suçlarından adliyeye sevk edilen 3 şüpheliden B.Ö. ve İ.K. tutuklanarak cezaevine gönderildi. Şüphelilerden H.T. ise adli kontrol şartıyla serbest bırakıldı.

Son dakika! 'Tefecilik' operasyonunda yakalanan 3 şüpheliden 2'si tutuklandı
Son dakika! 'Tefecilik' operasyonunda yakalanan 3 şüpheliden 2'si tutuklandı
Son dakika! 'Tefecilik' operasyonunda yakalanan 3 şüpheliden 2'si tutuklandı

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Niğde'de çeşitli suçlardan aranan 58 kişi yakalandı Niğde'de çeşitli suçlardan aranan 58 kişi yakalandı Eskişehir'de sahte içki operasyonunda 2 şüpheli yakalandı Eskişehir'de sahte içki operasyonunda 2 şüpheli yakalandı

Cumhuriyet Başsavcılığı, Emniyet Müdürlüğü, Dolandırıcılık, Eskişehir, 3. Sayfa, Güncel, Son Dakika

Kaynak: İHA

Son Dakika 3. Sayfa Son dakika! 'Tefecilik' operasyonunda yakalanan 3 şüpheliden 2'si tutuklandı - Son Dakika


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SON DAKİKA: Son dakika! 'Tefecilik' operasyonunda yakalanan 3 şüpheliden 2'si tutuklandı - Son Dakika
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