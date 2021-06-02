Son dakika haberleri... Eskişehir'de toprak altında kalan 1 kişi öldü, 1 kişi yaralandı - Son Dakika

Eskişehir'in Günyüzü ilçesine bağlı Gümüşkonak Mahallesi'nde meydana gelen göçükte toprak altında kalan bir kişi öldü, bir kişi yaralandı.
Gümüşkonak Mahallesi Yenipınar mevkisinde su kanalı açma işlemi sırasında göçük meydana geldi. Göçük altında kalan B.A, olay yerinde hayatını kaybetti. B.A'nın cenazesi Günyüzü Devlet Hastanesi morguna kaldırıldı.
Görevliler tarafından göçükten çıkarılan U.A. ise olay yerine gelen 112 Acil Servis ekiplerince kaldırıldığı Eskişehir Şehir Hastanesinde tedavi altına alındı.
Olayla ilgili soruşturmanın devam ettiği bildirildi.
Kaynak: AA
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