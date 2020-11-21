Son dakika haberleri: Eskişehir'de uyuşturucu operasyonu - Son Dakika

Eskişehir'in Sivrihisar ilçesinde jandarma ekiplerince düzenlenen uyuşturucu operasyonunda 3 şüpheli yakalandı.

İl Jandarma Komutanlığı Kaçakçılık ve Organize Suçlarla Mücadele Şubesi ekipleri, Aşağıkepen Mahallesi'nde yaşayan M.K'nin evinde uyuşturucu madde ve ruhsatsız silah bulundurduğunu belirledi.

Adli makamlardan alınan arama kararı gereğince şüpheli M.K'ye ait çiftlik evinde narkotik ve patlayıcı madde arama köpek timlerinin de katılımıyla yapılan aramada, 10 gram esrar, 1 tabanca, 2 ruhsatsız tüfek ele geçirildi.

Gözaltına alınan şüpheliler M.K, C.H.K. ile İ.H.Ç, jandarmadaki sorgularının ardından sevk edildikleri adli makamca adli kontrol şartıyla serbest bırakıldı.