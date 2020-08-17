Son dakika haberleri! Eskişehir'de uyuşturucu operasyonu: 3 gözaltı - Son Dakika

ESKİŞEHİR'de, sokak satıcılarına yönelik düzenlenen uyuşturucu operasyonunda gözaltına alınan 3 şüpheliden 2'si adliyeye sevk edildi.

İl Emniyet Müdürlüğü Narkotik Suçlarla Mücadele Şubesi ekipleri, sokak satıcılarının yakalanması ve piyasaya sürülmeye hazırlanan uyuşturucu maddelerin ele geçirilmesine yönelik operasyon yaptı. Tespit edilen adrese yapılan baskında 3 şüpheli, gözaltına alındı. Yapılan aramalarda 10,50 gram metamfetamin, 1 hassas terazi, 1 kuru sıkı tabanca, 5 mermi ele geçirildi. Gözaltına alınan 1 şüpheli hakkında 'uyuşturucu madde bulundurmak veya kullanmak' suçundan işlem yapılırken, 2 şüpheli 'uyuşturucu madde ticareti yapmak' suçlamasıyla adliyeye sevk edildi.