Eskişehir 'de, polis ekiplerince düzenlenen uyuşturucu operasyonunda gözaltına alınarak, adliyeye sevk edilen, 2'si kadın 7 şüpheli, çıkarıldığı mahkemece 'uyuşturucu ticareti yapmak'tan tutuklandı.

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