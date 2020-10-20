Son dakika haberleri | Eskişehir'de uyuşturucu operasyonu: 7 gözaltı (2)
20.10.2020 15:53
Gelen son dakika haberlerine göre TUTUKLANDILAREskişehir'de, polis ekiplerince düzenlenen uyuşturucu operasyonunda gözaltına alınarak, adliyeye sevk edilen, 2'si kadın 7 şüpheli, çıkarıldığı mahkemece 'uyuşturucu ticareti yapmak'tan tutuklandı.
TUTUKLANDILAR
Eskişehir'de, polis ekiplerince düzenlenen uyuşturucu operasyonunda gözaltına alınarak, adliyeye sevk edilen, 2'si kadın 7 şüpheli, çıkarıldığı mahkemece 'uyuşturucu ticareti yapmak'tan tutuklandı.
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