Son dakika haberleri | Eskişehir'de uyuşturucu operasyonu: 7 gözaltı (2) - Son Dakika

Son dakika haberleri | Eskişehir'de uyuşturucu operasyonu: 7 gözaltı (2)

20.10.2020 15:53
Son dakika haberleri | Eskişehir'de uyuşturucu operasyonu: 7 gözaltı (2), System.String[]

Gelen son dakika haberlerine göre TUTUKLANDILAREskişehir'de, polis ekiplerince düzenlenen uyuşturucu operasyonunda gözaltına alınarak, adliyeye sevk edilen, 2'si kadın 7 şüpheli, çıkarıldığı mahkemece 'uyuşturucu ticareti yapmak'tan tutuklandı.

TUTUKLANDILAR

Eskişehir'de, polis ekiplerince düzenlenen uyuşturucu operasyonunda gözaltına alınarak, adliyeye sevk edilen, 2'si kadın 7 şüpheli, çıkarıldığı mahkemece 'uyuşturucu ticareti yapmak'tan tutuklandı.


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- Kaynak: DHA

Son Dakika Güncel Son dakika haberleri | Eskişehir'de uyuşturucu operasyonu: 7 gözaltı (2) - Son Dakika

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