Son dakika haberleri: Eskişehir'de uyuşturucu operasyonunda 2 zanlı tutuklandı - Son Dakika

Eskişehir'de düzenlenen uyuşturucu operasyonunda 2 şüpheli tutuklandı.

Kentte uyuşturucu ticareti yapanların yakalanmasına yönelik çalışma başlatan İl Emniyet Müdürlüğü Narkotik Suçlarla Mücadele Şubesi ekipleri, kentte 2 adrese eş zamanlı operasyon düzenledi.

Şüpheliler C.C. ile H.D'ye ait ev ve eklentilerinde bir miktar uyuşturucu ele geçirildi.

Gözaltına alınan 2 zanlı, emniyetteki işlemlerinin ardından sevk edildikleri adliyede tutuklandı.