Son dakika haberleri... Eskişehir'de uyuşturucu operasyonunda 5 şüpheli yakalandı - Son Dakika
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Son dakika haberleri... Eskişehir'de uyuşturucu operasyonunda 5 şüpheli yakalandı

06.05.2022 12:02
Son dakika haberleri... Eskişehir'de uyuşturucu operasyonunda 5 şüpheli yakalandı

Son dakika habere göre Eskişehir'in Alpu ve Beylikova ilçelerinde düzenlenen uyuşturucu operasyonunda 5 şüpheli gözaltına alındı.

Eskişehir'in Alpu ve Beylikova ilçelerinde düzenlenen uyuşturucu operasyonunda 5 şüpheli gözaltına alındı.

İl Jandarma Komutanlığı Kaçakçılık ve Organize Suçlarla Mücadele Şubesi ekiplerince uyuşturucuyla mücadele çalışmaları kapsamında operasyon yapıldı.

Gözaltına alınan biri yabancı uyruklu 5 zanlıların araçlarında ve üzerlerinde yapılan aramalarda bir miktar uyuşturucu ile uyuşturucu kullanma aparatı ele geçirildi.

"Kullanmak amacıyla uyuşturucu ve uyarıcı madde satın almak, bulundurmak"tan haklarında yasal işlem başlatılan 5 şüpheli, işlemlerinin ardından serbest bırakıldı.

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İl Jandarma Komutanlığı, Uyuşturucu, Eskişehir, Alpu, Güncel, Son Dakika

Kaynak: AA

Son Dakika Güncel Son dakika haberleri... Eskişehir'de uyuşturucu operasyonunda 5 şüpheli yakalandı - Son Dakika


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