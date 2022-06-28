Son dakika... Tekirdağ'da uyuşturucu operasyonunda gözaltına alınan 3 kişi tutuklandı - Son Dakika
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Son dakika... Tekirdağ'da uyuşturucu operasyonunda gözaltına alınan 3 kişi tutuklandı

28.06.2022 10:26
Son dakika... Tekirdağ'da uyuşturucu operasyonunda gözaltına alınan 3 kişi tutuklandı

Son dakika haberleri: Tekirdağ'da düzenlenen uyuşturucu operasyonunda gözaltına alınan 3 kişi tutuklandı.

Tekirdağ'da düzenlenen uyuşturucu operasyonunda gözaltına alınan 3 kişi tutuklandı.

İl Emniyet Müdürlüğü Narkotik Suçlarla Mücadele Şube ekipleri uyuşturucu ticaretinin önlenmesine yönelik çalışmalarını sürdürüyor.

Ekipler Süleymanpaşa ve Çorlu ilçesinde uyuşturucu ticareti yaptığı tespit edilen G.T, A.E. ve B.A'nın ikametlerinde yapılan aramalarda 53 gram metamfetamin, 6 gram eroin ve 4 gram sentetik uyuşturucu ele geçirdi.

Gözaltına alınan şüpheliler emniyetteki işlemlerinin ardından adliyeye sevk edildi.

Şüpheliler çıkarıldıkları sulh ceza hakimliğince tutuklandı.

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Kaynak: AA

Güncel, Son Dakika

Son Dakika Güncel Son dakika... Tekirdağ'da uyuşturucu operasyonunda gözaltına alınan 3 kişi tutuklandı - Son Dakika

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SON DAKİKA: Son dakika... Tekirdağ'da uyuşturucu operasyonunda gözaltına alınan 3 kişi tutuklandı - Son Dakika
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