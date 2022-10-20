Son dakika haberleri | Eskişehir'deki fuhuş operasyonunda 9 tutuklama

Eskişehir'de eskort siteleri aracılığıyla 'fuhşa teşvik, aracılık ve zorlama' suçundan adliyeye sevk edilen 13 şüpheliden 9'u tutuklanırken, 4 şüpheli ise adli kontrol şartıyla serbest bırakıldı.

Eskişehir Cumhuriyet Başsavcılığı tarafından önceki gün, eskort siteleri aracılığıyla gerçekleştirilen 'fuhşa teşvik, aracılık, zorlama ve yer temini' suçlarına yönelik başlatılan soruşturma çerçevesinde Eskişehir, Adana ve İstanbul'da operasyonlar düzenlenmişti. Eskişehir İl Emniyet Müdürlüğü Asayiş Şube Müdürlüğü ekipleri tarafından Eskişehir, İstanbul ve Adana'da bazı adreslere düzenlenen eş zamanlı operasyonlarda toplam 12 şüpheli gözaltına alınarak emniyetteki işlemlerinin ardından adliyeye sevk edilmişti. Ekiplerin çalışmalarıyla, daha sonra 1 şüpheli daha gözaltına alındı. Savcılık sorgularının ardından nöbetçi sulh ceza hakimliğine sevk edilen 13 şüpheliden 9'u tutuklanarak cezaevine gönderildi. 4 şüpheli ise adli kontrol şartıyla serbest bırakıldı.

Soruşturma çerçevesinde 50 mağdurun ifadesine başvurulurken, yabancı uyruklu olduğu tespit edilen 25 kişi ise sınır dışı edilmiş ve fuhuş yaptıkları tespit edilen şahıslara ise toplamda 61 bin 700 TL idari para cezası uygulanmıştı. Öte yandan, düzenlenen operasyonlarda suçtan elde edildiği tespit edilen 9 milyon 20 bin 753 TL'ye de el konulmuştu. - ESKİŞEHİR