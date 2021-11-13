Üye Girişi
Son dakika haberleri | Eskişehir'deki terör operasyonunda yakalanan 4 şüpheli tutuklandı - Son Dakika

Son dakika haberleri | Eskişehir'deki terör operasyonunda yakalanan 4 şüpheli tutuklandı

13.11.2021 11:35
Son dakika haberleri | Eskişehir'deki terör operasyonunda yakalanan 4 şüpheli tutuklandı

Son dakika gelişmesine göre Eskişehir'de terör örgütleri PKK/KCK ile DHKP/C'ye yönelik operasyonda gözaltına alınan 4 zanlı tutuklandı.

Eskişehir'de terör örgütleri PKK/KCK ile DHKP/C'ye yönelik operasyonda gözaltına alınan 4 zanlı tutuklandı.

İl Emniyet Müdürlüğü Terörle Mücadele Şubesi ekiplerinin, Eskişehir Cumhuriyet Başsavcılığının yürüttüğü soruşturma kapsamında Özel Harekat Şube Müdürlüğünün de desteğiyle dün düzenlediği eş zamanlı operasyonda yakalanan 3'ü DHKP/C şüphelisi 4 zanlı, emniyetteki işlemlerinin ardından adliyeye sevk edildi.

Savcılıktaki sorguları sonrası sulh ceza hakimliğine çıkarılan 4 şüpheli tutuklandı.

Güncel, Son Dakika

Kaynak: AA

Son Dakika Güncel Son dakika haberleri | Eskişehir'deki terör operasyonunda yakalanan 4 şüpheli tutuklandı - Son Dakika


YORUMLAR
500

Son Dakika

Elon Musk'ın iş görüşmesinde sorduğu soru ortaya çıktı 11:20 Elon Musk'ın iş görüşmesinde sorduğu soru ortaya çıktı AK Parti'den Şehit yakını ve belediye işçisini makam odasından kovan belediye başkanı için ilk açıklama 10:53 AK Parti'den Şehit yakını ve belediye işçisini makam odasından kovan belediye başkanı için ilk açıklama İki kadının hayatını kaybettiği feci kazanın en net görüntüleri ortaya çıktı 10:27 İki kadının hayatını kaybettiği feci kazanın en net görüntüleri ortaya çıktı
Arkadaşının sırtına çıkarak elektrik direğindeki kabloları çaldı 10:22 Arkadaşının sırtına çıkarak elektrik direğindeki kabloları çaldı Berdan Mardini'den büyük ses getirecek itiraf: Eşim benimle evliyken sahte kimlikle başkasıyla nikah kıymış 09:58 Berdan Mardini'den büyük ses getirecek itiraf: Eşim benimle evliyken sahte kimlikle başkasıyla nikah kıymış Fay hattı sayısı yükseldi! İşte deprem riski altındaki 24 ilimiz 09:09 Fay hattı sayısı yükseldi! İşte deprem riski altındaki 24 ilimiz
SP lideri Karamollaoğlu, 08:56 SP lideri Karamollaoğlu, "Cumhurbaşkanı ittifak teklif etti" sözleriyle verdiği net yanıtı anlattı: Sistem değişmeden olmaz Meksika'da dehşete düşüren cinayet! Aracın bagajında bulunan 2 kadın yakılarak öldürüldü 00:29 Meksika'da dehşete düşüren cinayet! Aracın bagajında bulunan 2 kadın yakılarak öldürüldü

Son Dakika Haberleri
11:21 AK Partili Metin Külünk: CHP ve bileşenleri, Sykes-Picot'a gönüllü olarak "Evet" dedi
11:19 Elon Musk'ın iş görüşmesinde sorduğu soru ortaya çıktı
11:09 Sosyal medya paylaşımı kafa karıştırdı! Demet Akalın hamile mi?
10:57 Survivor eski yarışmacıları Aleyna Çalışkan ile Batuhan Karacakaya samimi şekilde görüntülendi
10:52 AK Parti'den Şehit yakını ve belediye işçisini makam odasından kovan belediye başkanı için ilk açıklama
10:26 İki kadının hayatını kaybettiği feci kazanın en net görüntüleri ortaya çıktı
10:25 Ali Koç istedi, Vitor Pereira sistemi yeniden gözden geçirecek
10:24 Çalışacak eleman bulamamaktan şikayetçiler! İkitelli OSB'de çalışacak 50 bin işçi aranıyor
09:59 Acımasız işkencelerle bilinen eski asker, tavan arasında bulundu
09:57 Berdan Mardini'den büyük ses getirecek itiraf: Eşim benimle evliyken sahte kimlikle başkasıyla nikah kıymış
AK Partili Metin Külünk: CHP ve bileşenleri, Sykes-Picot'a gönüllü olarak "Evet" dedi AK Partili Metin Külünk: CHP ve bileşenleri, Sykes-Picot'a gönüllü olarak "Evet" dedi         
11:21
Survivor eski yarışmacıları Aleyna Çalışkan ile Batuhan Karacakaya samimi şekilde görüntülendi Survivor eski yarışmacıları Aleyna Çalışkan ile Batuhan Karacakaya samimi şekilde görüntülendi         
10:58
95 model ama neredeyse sıfır gibi! Yıllardır garajdan çıkarılmayan aracın fiyatı sır gibi saklanıyor 95 model ama neredeyse sıfır gibi! Yıllardır garajdan çıkarılmayan aracın fiyatı sır gibi saklanıyor         
10:31
Çalışacak eleman bulamamaktan şikayetçiler! İkitelli OSB'de çalışacak 50 bin işçi aranıyor Çalışacak eleman bulamamaktan şikayetçiler! İkitelli OSB'de çalışacak 50 bin işçi aranıyor         
10:24
Acımasız işkencelerle bilinen eski asker, tavan arasında bulundu Acımasız işkencelerle bilinen eski asker, tavan arasında bulundu         
09:59
Araçta kadın yolcusu bulunan adam, mastürbasyon yaptı Araçta kadın yolcusu bulunan adam, mastürbasyon yaptı         
09:35
Yalancı dizisi ekranlara veda ediyor Yalancı dizisi ekranlara veda ediyor         
09:05
Cumhurbaşkanı Erdoğan imzaladı! 7 ildeki bazı taşınmazlar acele kamulaştırılacak Cumhurbaşkanı Erdoğan imzaladı! 7 ildeki bazı taşınmazlar acele kamulaştırılacak         
03:17
Ali Babacan, doların 10 lirayı geçmesinden sonra Erdoğan'ın eski sözlerini gündeme getirdi: Kahroluyorum Ali Babacan, doların 10 lirayı geçmesinden sonra Erdoğan'ın eski sözlerini gündeme getirdi: Kahroluyorum         
23:29
Dolar tüm zamanların rekorunu kırarak 10 lirayı geçti, Yiğit Bulut'un sözleri tekrar gündem oldu Dolar tüm zamanların rekorunu kırarak 10 lirayı geçti, Yiğit Bulut'un sözleri tekrar gündem oldu         
22:24
Metropoll'ün yayınlanan son seçim anketinde ilginç sonuçlar! Cumhur İttifakı'yla Millet İttifakı'nın arasındaki fark düştü Metropoll'ün yayınlanan son seçim anketinde ilginç sonuçlar! Cumhur İttifakı'yla Millet İttifakı'nın arasındaki fark düştü         
21:46
Fenerbahçe'de kadro dışı bırakılan Sinan Gümüş'ün paylaşımı takım arkadaşlarının yorum yağmuruna tutuldu Fenerbahçe'de kadro dışı bırakılan Sinan Gümüş'ün paylaşımı takım arkadaşlarının yorum yağmuruna tutuldu         
21:02
Sedat Peker'den aylar sonra yeni paylaşım! Mesajını jet ski üzerinden yayınladı Sedat Peker'den aylar sonra yeni paylaşım! Mesajını jet ski üzerinden yayınladı         
20:28
8 aylık hamile kadın doğal gaz borusuna asılı bulundu! Çocuğunun sözleri dehşete düşürdü: Babam salıncağımı kesti, annem böyle oldu 8 aylık hamile kadın doğal gaz borusuna asılı bulundu! Çocuğunun sözleri dehşete düşürdü: Babam salıncağımı kesti, annem böyle oldu         
18:27
Türkiye'ye Çinli otomotiv devi Chery'nin yeni modelleri geliyor Türkiye'ye Çinli otomotiv devi Chery'nin yeni modelleri geliyor         
14:31
Nihat Doğan, 2023 yılında HDP'den de siyasete girebileceğini açıkladı Nihat Doğan, 2023 yılında HDP'den de siyasete girebileceğini açıkladı         
13:51
Sinema çalışanı, salonda cinsel ilişkiye giren çiftçileri ifşa etti Sinema çalışanı, salonda cinsel ilişkiye giren çiftçileri ifşa etti         
12:13
Son Dakika - Son Dakika Haberleri - Son Haberler
24 saat kesintisiz haber yayını
Hakkımızda | Reklam | İletişim | Künye
SonDakika.com Haber Portalı 5846 sayılı Fikir ve Sanat Eserleri Kanunu'na  %100 uygun olarak yayınlanmaktadır. Ajanslardan alınan haberlerin yeniden yayımı ve herhangi bir ortamda basılması, ilgili ajansların bu yöndeki politikasına bağlı olarak önceden yazılı izin gerektirir. 13.11.2021 11:38:58. #1.11#
SON DAKİKA: Son dakika haberleri | Eskişehir'deki terör operasyonunda yakalanan 4 şüpheli tutuklandı - Son Dakika
Haberler.com IOS Haberler.com Android Haberler.com Huawei
[Kullanım Şartları] - [Hata Bildir]
Advertisement