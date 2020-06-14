Son dakika haberleri! Eskişehir'in asırlık spor tarihini gün yüzüne çıkarıyorlar - Son Dakika

Son dakika haberleri! Eskişehir'in asırlık spor tarihini gün yüzüne çıkarıyorlar

Son dakika habere göre Anadolu Üniversitesi (AÜ) İletişim Bilimleri Fakültesi Öğretim Üyesi Prof. Dr. Filiz Tiryakioğlu ile antrenör Sinan Öner, Eskişehir'in 100 yıllık spor geçmişini tarihi belgeler, röportajlar, fotoğraflar ve hikayelerle yeni nesillere aktaracak çalışmanın ilk bölümünü tamamladı.

Son dakika haberleri! Eskişehir'in asırlık spor tarihini gün yüzüne çıkarıyorlar, System.String[]

Anadolu Üniversitesi (AÜ) İletişim Bilimleri Fakültesi Öğretim Üyesi Prof. Dr. Filiz Tiryakioğlu ile antrenör Sinan Öner, Eskişehir'in 100 yıllık spor geçmişini tarihi belgeler, röportajlar, fotoğraflar ve hikayelerle yeni nesillere aktaracak çalışmanın ilk bölümünü tamamladı.


Tiryakioğlu ve Öner'in, Eskişehir'de spor müzesi oluşturma düşüncesiyle yola çıktığı çalışmada, kentte bir asırdan beri hangi branşlarda spor yapıldığı ortaya konuyor. Geçmişten günümüze, yapılan bütün spor branşlarına ait tarihi belgelerin, fotoğrafların, spor insanlarının hikayelerinin yer aldığı 5 ciltten oluşan çalışma, Eskişehir'in 1923-2023 yıllarını kapsayan spor tarihini belgeleriyle sunacak.

Genç nesillerin kentin spor hafızası hakkında bilgilenmesini sağlayacak çalışma sonunda elde edilen bilgi, belge ve fotoğraflarla Eskişehir'de spor müzesi kurmak, turnuvalar düzenlemek, fotoğraf sergileri açmak ve söyleşiler yapmak mümkün olabilecek.

" Eskişehirspor'u ayrı bir ciltte ele aldık"

Prof. Dr. Filiz Tiryakioğlu, AA muhabirine yaptığı açıklamada, antrenör Sinan Öner'in Eskişehir'de bir spor müzesi oluşturma fikriyle geldiğini belirterek, kendisine öncelikle kentteki spor geçmişinin araştırılması gerektiğini iletmesi üzerine çalışmaya başladıklarını söyledi.

Yaklaşık 6 yıllık çalışma sonunda Eskişehir'deki spor tarihini gözler önüne serecek bir kitabın ilk cildinin ortaya çıktığını ifade eden Tiryakioğlu, şöyle konuştu:


"Eskişehir'in 100 yıllık spor geçmişini gelecek nesillere aktaracak belgelerden oluşan bir çalışma ortaya çıktı. Çalışmaya başladığımız yıllar içinde belgeler bilgileri, bilgiler insanları, insanlar fotoğrafları sundu. Bu çalışmada Eskişehir'deki sporun her branşını belgeleriyle görmek mümkün. İlk cilt 1923'ten 1973 yılı sonuna kadar. İkinci cilt 1974'ten 1999 yılına, üçüncü cilt de 2000'den 2023 yılına kadar olacak. Eskişehir için çok önemli olan Eskişehirspor'u ayrı bir ciltte ele aldık. Ayrıca Sinan'ın bu bilgi ve belgelere ulaşmak için spor insanları ile yaptığı söyleşileri de ayrı bir ciltte topladık."

Tiryakioğlu, çalışma süreci içinde spor insanlarının ya da yakınlarının özel eşyalarını ve spor kıyafetlerini vermek istediğine değinerek, "Her biri değerli eşyalar. Bu eşyaların bulunduğu bir spor müzesi oluşturmak harika olur. Ayrıca turnuvalar düzenlemek, prestij maçları yapmanın, yine şehrimize yeni renkler katacak projeler olacağına inanıyorum." diye konuştu.

"Eskişehir'deki spor hakkında bilinçlendireceğiz"


Antrenör Sinan Öner de spor müsabakaları için yurt dışına gittiğinde kentlerde spor müzelerini gezdiğini kaydederek, kültür ve sanat kenti Eskişehir'de de böyle bir müze olması için kendisine hedef koyduğunu söyledi.

Müze için ilk adım olan araştırma safhasında mesafe katettiklerini anlatan Öner, şöyle konuştu:

"Bu konuda hiçbir arşivin bulunmadığını fark edince çok üzüldüm. Birçok yere gidip araştırmalar yaptım. En düzenli spor arşivi Eskişehir Demirspor'da bulunuyor. Oradan çok faydalandım. Kütüphaneleri, gazeteleri ve bütün arşivleri inceledim. Eskişehir'de farklı branşlarda, ulusal ve uluslararası düzeyde başarılı olmuş çok insan var. Kırk yılı aşkın süredir spor camiasının içindeyim ancak benim bile bilmediğim başarılı insanlarla karşılaştım. Yeni bilgilere ve belgelere ulaştık. Böyle bir arşiv çalışmasıyla insanları da Eskişehir'deki spor hakkında bilinçlendireceğimize inanıyorum."

Öner, Türkiye Cumhuriyeti'nin 1924 yılında Paris Olimpiyatları'na katılım daveti aldığını anımsatarak, "Katılma kararının almasının ardından olimpiyat seçmeleri Eskişehir'de yapılmış. Türk sporunun ilk kez harekete geçtiği kent Eskişehir'dir." ifadesini kullandı.

Antrenör Öner, hazırladıkları çalışmaya ulaşmak isteyenlerin sosyal medya hesaplarından kendileriyle iletişime geçebileceğini sözlerine ekledi.

Anadolu Üniversitesi, Eskişehir, Spor, Son Dakika

Haber Yayın Tarihi: 14.06.2020 10:59 Kaynak: AA

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