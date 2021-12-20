Eskişehir merkezli fuhuş operasyonunda 2 zanlı tutuklandı - Son Dakika

Eskişehir merkezli 3 ilde düzenlenen operasyonda fuhşa aracılık ettikleri iddiasıyla gözaltına alınan 4 şüpheliden 2'si tutuklandı.

İl Emniyet Müdürlüğü Asayiş Şubesi Ahlak Büro Amirliği ekipleri, Eskişehir, Mersin ve Kırklareli'nde belirlenen 6 adrese eş zamanlı operasyon düzenledi.

Operasyonda, "fuhşa teşvik, aracılık veya zorlama ile uyuşturucu ticareti yapmak" suçlarını işledikleri iddia edilen Niyazi B, M.İ, Ahmet D. ile C.E. gözaltına alındı.

Şüpheliler, emniyetteki işlemlerinin ardından Eskişehir Adalet Sarayına sevk edildi.

Zanlılardan M.İ. ile C.E. savcılıktaki sorgularının ardından serbest bırakıldı. Niyazi B. ve Ahmet D. ise çıkarıldıkları nöbetçi sulh ceza hakimliğince tutuklandı.