Sokak ortasında tartıştığı kişiyi, silahla yaralayıp kaçtı

ESKİŞEHİR'de henüz kimliği tespit edilemeyen bir kişi sokak ortasında tartıştığı Kamil Gül'ü (36) bacağından 5 el ateş ederek yaraladıktan sonra olay yerinden kaçtı. Ağır yaralanan Gül, ambulansla hastaneye kaldırılarak tedavi altına alındı.

Olay, Odunpazarı ilçesi Atatürk Caddesi'nde meydana geldi. Henüz kimliği tespit edilemeyen bir şüpheli, sokak ortasında Kamil Gül (36) ile tartıştı. Şüpheli kısa sürede çıkan kavgada belinden çıkardığı tabanca ile Gül'e 5 el ateş ederek olay yerinden kaçtı. Bacağından ağır yaralanan Kamil Gül, çevredekilerin ilk müdahalesinin ardından ihbar üzerine gelen sağlık ekiplerince ambulansla Eskişehir Osmangazi Üniversitesi Tıp Fakültesi Hastanesi'ne kaldırılarak tedavi altına alındı.

POLİS SORUŞTURMA BAŞLATTI

Eskişehir Emniyet Müdürlüğü Asayiş Şubesi ekipleri olayla ilgili soruşturma başlatırken, olay yerinde yapılan incelemede 5 adet tabanca mermisi bulundu. Olayı görenlerin verdiği bilgilerle şüphelinin eşkali belirlenirken, yakalanması için polis ekiplerince inceleme başlatıldı.