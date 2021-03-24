Son dakika haberleri: Eskişehir Ticaret Odasının "Sağlıkla Çalışmaya Devam Kampanyası" tanıtıldı - Son Dakika

Son dakika haberleri: Eskişehir Ticaret Odasının "Sağlıkla Çalışmaya Devam Kampanyası" tanıtıldı

24.03.2021 14:39
Son dakika haberleri: Eskişehir Ticaret Odasının

Gelen son dakika haberine göre Eskişehir Ticaret Odası (ETO) tarafından yeni tip koronavirüs (Kovid-19) salgını nedeniyle iş hayatının ve toplumsal yaşamın yeniden durmaması için tedbirlerin önemine dikkati çekmek amacıyla başlatılan Sağlıkla Çalışmaya Devam Kampanyası tanıtıldı.

Eskişehir Ticaret Odası (ETO) tarafından yeni tip koronavirüs (Kovid-19) salgını nedeniyle iş hayatının ve toplumsal yaşamın yeniden durmaması için tedbirlerin önemine dikkati çekmek amacıyla başlatılan Sağlıkla Çalışmaya Devam Kampanyası tanıtıldı.

Vali Erol Ayyıldız, ETO Konferans Salonu'nda düzenlenen toplantıda yaptığı konuşmada, salgın sürecinde en fazla etkilenenlerden birinin ticaret erbabı olduğunu belirterek, şöyle konuştu:

"Ticaret erbabının bu süreçte geniş anlamda bir tecrübeye sahip oldu. Bu tecrübeyi bugün Sağlıkla Çalışmaya Devam Kampanyası ile belli bir çalışma ve farkındalıkla alana yansıtacaklar. Bundan önce olduğu gibi bundan sonra da Eskişehirli vatandaşlarımızdan olumlu katkı bekliyoruz. Toplu halde bulunmalardan uzak durmak... Parklarda, kafelerde, iş yerlerinde... Bunu biz denetimle yapmaya çalışıyorum ama kişi eğer bunu iç alemine alıp davranışlarına geçirirse bu süreç çok daha kolay atlatılabilir. Eskişehir'imiz Türkiye ortalaması civarında devam etmekle beraber son zamanlarda rakamların arttığını görüyoruz. Bunun tedbirlerini alıyoruz. Beklentimiz vatandaşımızın bu işin farkında olmasıdır. Bu bir kul hakkıdır, komşu hakkıdır, evlat hakkıdır. Dikkatli olacağız, tedbirlere uymaya çalışacağız."

ETO Başkanı Metin Güler ise Kovid-19 salgının süresinde ekonomik hayatın derinden etkilendiğini vurguladı.

Salgının hizmet sektörüne etkilerine değinen Güler, sözlerini şöyle sürdürdü:

"Normalleşmeyle iş yerlerimiz yeniden açıldı. Sağlıkla Çalışmaya Devam Kampanyası ile hayatı durdurmadan salgını yönetmekle ilgili bir planlama yapmak istedik. Bundan sonraki aldığımız yetkiyle işletmelerimizi maske, mesafe ve hijyen konusunda bilinçlendireceğiz. Kampanya kapsamında bir maske planlamamız oldu. İl Sağlık Müdürlüğü ile yaptığımız çalışmayla, personelin çift maske kullanılmasıyla ilgili gerekli uyarılar yapıldı. Birlik ve beraberlik içinde halkımız başta olmak üzeri ticari camiamızı ve çalışanlarımızı istediğimiz noktaya taşımak istiyoruz. Hayatı durdurmadan sağlıklı çalışmaya devam edeceğiz."

Toplantıda, Eskişehir Vali Yardımcısı Aslan Avşarbey, İl Sağlık Müdürü Prof. Dr. Uğur Bilge, ETO Meclis Başkanı Halil İbrahim Ara ve yönetim kurulu üyeleri hazır bulundu.

Erol Ayyıldız, Eskişehir, Ticaret, Türkiye, Ekonomi, Son Dakika

Kaynak: AA

Son Dakika Ekonomi Son dakika haberleri: Eskişehir Ticaret Odasının 'Sağlıkla Çalışmaya Devam Kampanyası' tanıtıldı - Son Dakika Ekonomi


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