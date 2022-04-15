Son dakika haberleri... Eskişehir Valisi Ayyıldız, şehit aileleri, gaziler ve yakınlarıyla iftarda buluştu - Son Dakika
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Son dakika haberleri... Eskişehir Valisi Ayyıldız, şehit aileleri, gaziler ve yakınlarıyla iftarda buluştu

15.04.2022 09:58
Son dakika haberleri... Eskişehir Valisi Ayyıldız, şehit aileleri, gaziler ve yakınlarıyla iftarda buluştu

Son dakika gündem haberi: Eskişehir Valisi Erol Ayyıldız, İl Emniyet Müdürlüğü tarafından düzenlenen iftarda şehit aileleri, gaziler ve yakınlarıyla bir araya geldi.

Eskişehir Valisi Erol Ayyıldız, İl Emniyet Müdürlüğü tarafından düzenlenen iftarda şehit aileleri, gaziler ve yakınlarıyla bir araya geldi.

Valilikten yapılan açıklamaya göre, kentteki bir otelde düzenlenen iftara Vali Erol Ayyıldız, Muharip Hava Kuvveti Komutanı Hava Orgeneral Atilla Gülan ve eşi Selma Gülan, Cumhuriyet Başsavcısı Murat İrcal, İl Jandarma Komutanı Albay Ercan Atasoy, İl Emniyet Müdürü Yaman Ağırlar, Tepebaşı Kaymakamı Ahmet Önal, kamu kurum müdürleri, sivil toplum kuruluşlarının temsilcileri, şehit aileleri, gaziler ve yakınları katıldı.

Kur'an-ı Kerim tilaveti ile başlayan iftar programında Vali Ayyıldız, şehit aileleri ve gazilerle sohbet etti.

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Emniyet Müdürlüğü, Erol Ayyıldız, Eskişehir, Şehit, Güncel, Son Dakika

Kaynak: AA

Son Dakika Güncel Son dakika haberleri... Eskişehir Valisi Ayyıldız, şehit aileleri, gaziler ve yakınlarıyla iftarda buluştu - Son Dakika


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SON DAKİKA: Son dakika haberleri... Eskişehir Valisi Ayyıldız, şehit aileleri, gaziler ve yakınlarıyla iftarda buluştu - Son Dakika
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